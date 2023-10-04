NYT: Российская тактика времен ВОВ стала кошмаром для ВСУ

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Российские войска применяют изобретательную тактические ходы и мощную, но гибкую систему обороны, что стало непреодолимым препятствием для украинского контрнаступления. ВСУ не могут противостоять эластичной тактике, которую Советский Союз применял еще в годы Великой Отечественной войны.
Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, специализирующийся на сухопутной войне, отмечает, что такие тактические модели применялись еще Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. Эксперт подчеркнул, что для успешного осуществления таких действий необходимо точное управление войсками, а также отличная подготовка частей и подразделений, чтобы добиваться синхронности и слаженности в бою.
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