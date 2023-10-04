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NYT: Российская тактика времен ВОВ стала кошмаром для ВСУ

04 октября 2023, 18:00
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска применяют изобретательную тактические ходы и мощную, но гибкую систему обороны, что стало непреодолимым препятствием для украинского контрнаступления. ВСУ не могут противостоять эластичной тактике, которую Советский Союз применял еще в годы Великой Отечественной войны.

Об этом пишет в своем материале обозреватель газеты The New York Times. Автор статьи отмечает, что настоящим препятствием для контрнаступления ВСУ стала эластичная российская оборона. При такой тактике бойцы Вооруженных сил РФ сначала уступают часть позиций, а затем наносят сокрушительный ответный удар. Такие действия позволяют контролировать движение противника, а затем наносить удары в уязвимые места.

Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, специализирующийся на сухопутной войне, отмечает, что такие тактические модели применялись еще Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. Эксперт подчеркнул, что для успешного осуществления таких действий необходимо точное управление войсками, а также отличная подготовка частей и подразделений, чтобы добиваться синхронности и слаженности в бою.

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США поставят Украине изъятое у Ирана вооружение
CNN: изъятое у Ирана вооружение США отправят на Украину
04 октября 2023, 17:51

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США поставят Украине ранее конфискованное у Ирана вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Уточняется, что США пришли к такому решению, поскольку это позволит на некоторое время устранить сильную нехватку вооружения у украинских военных. 

По данным источника, Центральное командование Вооружённых сил США (ВС США) анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.

Таким образом было принято решение о поставках Украине, однако ООН настаивает на том, чтобы уничтожить или свести на склад это оружие, а не передавать его Украине. 

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#иран
#поставки
#вооружение
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Украинские солдаты на полях СВО живут, в среднем, несколько часов
MWM: Срок жизни украинских солдат на полях СВО составляет несколько часов
04 октября 2023, 17:11

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украинские солдаты добровольно сдаются в плен российской армии, глядя на огромные потери среди сослуживцев, пишет The Military Watch Magazine.
«Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, как отметили в MWM, срок жизни украинских солдат на полях спецоперации составляет всего несколько часов. 

Автор статьи напомнил, что в последнее время все сильнее стало бросаться в глаза тотальное отсутствие подготовки в рядах ВСУ. Призывники осваивают навыки ведения боевых действий по факту, находясь в самом пекле.

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Сальдо: ВСУ стягивают западную технику для форсирования Днепра
04 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины стягивают западную технику к правому берегу Днепра для форсирования реки, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для «Россия-24».
«Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной техники», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам губернатора, ВСУ продолжают безуспешные попытки высадиться на острове в пойме Днепра. При этом, Сальдо опасается, что удары, которые собираются наносить украинские боевики при форсировании реки, могут быть направлены и на мирное население Херсонской области.

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#сво
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Адмирал Бауэр: Запад исчерпал запасы вооружений для поставок Украине
04 октября 2023, 15:12

Фото: iStock/Diy13

Страны Запада в скором времени исчерпают запасы вооружения, поставляемого Украине. Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Он отметил, что это связано с медленными темпами производства нового вооружения. Ещё до начала СВО склады НАТО были полупустыми, поэтому сейчас они практически истощились.

Бауэр обратился к странам Запада, призвав их наращивать производство вооружения. Кроме того, он подчеркнул необходимость модернизации экономических систем государств, которые оказались не способны снабдить вооружением Украину во время конфликта.

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#поставки
#украина
#нато
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Пленённый в Крыму украинский диверсант рассказал о целях своей группы
Пленный украинский диверсант: группа должна была снять видео о «заходе» в Крым
04 октября 2023, 13:10

Фото: iStock/Thomasaf

Украинский диверсант, которого захватили в плен в Крыму, рассказал о своей группировке и её целях. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Во время допроса он рассказал, что группа состояла из 16 человек. Её целью были фото- и видеоматериалы о «заходе» на территорию Крыма.

Ранее ФСБ сообщали, что захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся пробраться на территорию Крыма. Во время допроса он также рассказал, что его группировка пыталась заснять участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова. 

Напомним, что 4 октября российскими военными была пресечена попытка высадки на территории Крыма группы украинских диверсантов. Над этим работали сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым вместе с работниками подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.

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#украина
#россия
#крым
#фсб
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ФСБ захватила в плен диверсанта, пытавшегося высадиться в Крыму
ЦОС ФСБ РФ: захвачен в плен один из диверсантов, пытавшийся проникнуть в Крым
04 октября 2023, 12:54

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Один из диверсантов, пытавшийся высадиться в Крыму, был захвачен в плен. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Проведённый допрос арестованного показал, что целью его группировки были фотографии и видеосъёмка участников ДРГ на фоне флага Украины на территории Крыма.

Уточняется, что попытку высадки диверсантов в республике пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым, подразделения Черноморского флота ВМФ и местного управления Росгвардии.

Ранее, 4 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о пресечении российскими военными попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. 

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#крым
#фсб
#вмф
#сотрудники
#рф
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Штаб ВСУ под Соледаром уничтожен российской высокоточной планирующей бомбой
04 октября 2023, 12:46

Фото: istockphoto/aapsky

Военно-космические силы России нанесли удар высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК по командному пункту ВСУ на Соледарском направлении. В результате в штабе, который располагался в бункере неподалеку от села Александро-Калиново, практически полностью уничтожена тактическая группа командования, руководившая действиями частей на этом участке линии боевого соприкосновения.
В результате успешного бомбового удара погиб почти весь личный состав штаба — всего около 50-ти офицеров старшего и высшего командного состава ВСУ, сообщает телеграм-канал «Российский рубеж». Есть жертвы также среди личного состава спецназа НАТО, осуществлявшего командную и техническую поддержку. Это крупнейшая потеря командного состава, которую когда-либо переживала Украина за все время спецоперации.

Успех этой атаки продемонстрировал возрастающую компетентность и мощь российской воздушной разведки. Активное передвижение противника в районе штаба привлекла внимание авиации и район был взят под тщательное наблюдение. В результате цель была выявлена и уничтожена.

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#украина
#нато
#всу
#жертвы
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Военный эксперт Корнев назвал самое страшное оружие ВСУ
Военный эксперт Корнев: У ВСУ есть оружие, с которым сложно справиться
04 октября 2023, 12:20

Фото: istockphoto/bbsferrari

Контрнаступление Киева не принесло ожидаемых результатов: по подсчетам экспертов Россия в итоге захватила даже чуть больше территории, чем Украина. Военный эксперт, создатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев считает, что, не добившись успеха на суше, ВСУ могут перенести акцент на битву за море.
Возможно, крупные сухопутные наступательные операции противник отложит до зимы, когда грунт замерзнет и станет проходимым для тяжелой техники, предположил специалист. К тому времени Киев способен «пересобрать» танковые части и снова броситься в атаку. Также Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы — крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS, передает РИА Новости. Важное значение будут иметь ракеты ATACMS, поставку которых недавно одобрил Вашингтон. Для войск РФ это достаточно новое оружие, и пока не будет выработана методология противодействия ему, противник может получить локальное преимущество, впрочем, вряд ли решающее, считает Корнев.

Главные цели Киева на море — корабли Черноморского флота и Крымский мост. ВСУ обстреливают Севастополь и Крым ракетами  Storm Shadow и Scalp. Но одна из самых заметных и опасных инноваций — морские беспилотники. Это достаточно новое для нас оружие. Бороться с такими ударными беспилотными системы российские военные вроде бы умеют. Но тут вопрос в количестве, считает эксперт. Если атаку 10-15 безэкипажных катеров моряки и пехота с артиллерией отобъют, то как быть, если их будет 40 или 50, задается вопросом Корнев.

В настоящее время Киев взял паузу в такого рода действиях. Не исключено, что ВСУ копят ресурсы для массированного удара с использованием морских дронов. И России следует быть к этому готовой, заключил эксперт.

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#ракеты
#киев
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Объявлен в розыск командир воюющего на Украине грузинского легиона
04 октября 2023, 11:56

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили. В России он заочно привлечен к ответственности за вербовку и участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
В конце июля нынешнего года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения более чем 70 наемникам, в том числе участникам грузинского вооруженного формирования, в участии в боевых действиях против российских войск на территории Украины. 

Как установили следлователи, Ушанги Мамулашвили, также известный как Мамука Мамулашвили, еще в 2014 году создал формирование «Грузинский национальный легион» и руководил им во время военных действий против властей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он осуществлял вербовку уроженцев Грузии для последующих террористических и военных акций против ЛНР, ДНР, а позже — Вооруженных сил РФ.

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