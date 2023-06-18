NYT: Россия приняла меры для изменения хода конфликта на Украине

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Анализ, основанный на данных от 17 украинских солдат, иностранных военных контрактников и западных чиновников, а также на обзоре документов и видеоматериалов, указывает на то, что российские военные внесли изменения в свою стратегию.
Согласно статье, украинское контрнаступление, которое опиралось на современные средства связи и вооружение из США и Европы, столкнулось с упорным сопротивлением.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ столкнулись с совершенно другой российской армией в данный момент, нежели это было осенью, когда у украинской стороны случились успехи на Харьковском направлении.