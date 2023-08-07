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Украинские солдаты недовольны из-за некомпетентности командиров ВСУ, недостаточной подготовкой в странах НАТО, а также неподходящей западной бронетехникой. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что командиры украинских войск отправляют только что подготовленных новобранцев в бой и используют непроверенные тактики в ходе контрнаступления. Также в рядах ВСУ жалуются на американских военных инструкторов. По словам одного из украинских бойцов, военные инструкторы США «сражались с не такими, как русские».
Бойцы ВСУ также жалуются на слишком короткий срок обучения.
Напомним, ранее бывший специалист МВФ Дэвид Ву выразил восхищение действиями российской армии на поле боя. Он предположил, что ближайшие контрнаступательные действия ВСУ могут не принести ожидаемых результатов.
Ву также подчеркнул, что профессионализм и совершенствование российской армии вызывают у него глубокое уважение. Он отметил, что российские военные анализируют свои действия, делая выводы из прошлых ошибок.
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Бойцы ВСУ также жалуются на слишком короткий срок обучения.
Ву также подчеркнул, что профессионализм и совершенствование российской армии вызывают у него глубокое уважение. Он отметил, что российские военные анализируют свои действия, делая выводы из прошлых ошибок.
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Екатерина Коршунова