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NYT: солдаты ВСУ не могут сбивать российские дроны «Ланцет»

24 июля 2023, 17:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные считают российский ударный дрон «Ланцет» большой проблемой, так как их практически невозможно сбить. Об этом пишет The New York Times.

«Для нас это очень большая проблема. "Ланцеты" трудно сбить, потому что они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны», - рассказал украинский военный в интервью изданию.

При этом другой украинский солдат добавил, что они могут засечь «Ланцеты» не более чем на 15 секунд. Кроме того, в статье говорится, что армия России значительно превосходит ВСУ в плане радиоэлектроники. Уточняется, что российские военные имеют возможность обнаруживать сигналы сотовых телефонов, а также глушить GPS и радиочастоты.

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#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
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Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства
24 июля 2023, 17:17

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Бывший разведчик ВС США Скот Риттер считает, что президент Украины Зеленский и его польский коллега Дуда могут тайно договориться о создании единого государства. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Экс-разведчик отметил, что польский и украинский президенты уже не раз встречались, в том числе и для того, чтобы обсудить возможность создания политического союза. По сути такой союз стер бы всякие границы между странами, считает экс-разведчик. Он назвал такой вариант развития событий очень рискованным, так как он неминуемо приведет к обострению эскалации вплоть до прямого столкновения Варшавы с Москвой. Тем не менее, Зеленский готов на такой шаг из-за своего отчаянного положения.

Риттер пояснил, что Украина сейчас ищет любые пути спасения. Речь уже не идет о победе, Украина не может взять верх в противостоянии с Россией, и все это прекрасно понимают. В то же время Польша уже активно вовлечена в конфликт на территории бывшей советской республики. Польские наемники воюют на стороне ВСУ, в Польше ремонтируют танки Leopard, сама Польша активно участвует в поставках вооружений Киеву. А недавно польские войска выдвинулись к границам России и Белоруссии, заключил бывший разведчик.

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#риттер
#польша
#украина
#дуда
#зеленский
#союз
#конфликт
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В пункте отбора контрактников в Балашихе к отправке в зону СВО готовят священников
24 июля 2023, 16:38

Фото: администрация г. о. Балашиха

Около ста священников подготовке к отправке в зону спецоперации в пункте набора на контрактную службу в Балашихе. В центр прибыла уже вторая группа священнослужителей из 10 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Основной задачей станет изучение курса тактической медицины. Священники приезжают к нам уже второй раз, мы учим их оказанию первой помощи и эвакуации раненых на поле боя. Когда они отбудут в войска, могут оказаться на передовой, и там эти навыки пригодятся», — рассказал начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным «Гром».
За два месяца курс пройдут около 10 групп из 10 человек каждая.

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
 
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
 
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.  Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Балашиха
#контрактники
#священники
#СВО
#спецоперация
#Московская область
#Подмосковье
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Мантуров: В РФ сейчас ежемесячно производится больше боеприпасов, чем за весь 2022 год
Мантуров: Месячный объем выпуска боеприпасов превысил годовой за 2022 год
24 июля 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сейчас в России в месяц производится столько боеприпасов, сколько было произведено за весь 2022 год. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, с начала года в России значительно увеличился объем произведенной спецтехники, который уже превысил его значений за весь прошлый год.

«А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», - рассказал Мантуров в рамках совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

Он также отметил, что все большинство предприятий справляются с беспрецедентными по срокам и объемам планами. В случае редких срывов происходит компенсация аналогами.

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#Денис Мантуров
#ОПК
#боеприпасы
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Кассетными боеприпасами Байден нанес удар по США
19FortyFive: Байден допустил ошибку, поставив на Украину кассетные боеприпасы
24 июля 2023, 15:39

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что американский лидер Джо Байден допустил ошибку, решив поставить на Украину кассетные боеприпасы, в статье для 19FortyFive.
«Таким образом, Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в том, что он нанес непрошеный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов», - прокомментировал ситуацию Харрис.

По мнению политолога, суть запрета на использование определенного типа боеприпасов заключается в том, чтобы не использовать его ни при каких обстоятельствах.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал тупостью публичное признание нынешнего главы США Джо Байдена, что у Штатов закончились боеприпасы. Бывший лидер США возмутился, что на пороге ядерного противостояния Москвы и Вашингтона, страной управляет человек, который «не понимает, что делает».

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Рогов: ВСУ просят коридоры для выноса раненых, а сами идут в атаку

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#Кассетные боеприпасы
#Байден
#Харрис
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Депутат Колунов отправил гуманитарную помощь в зону СВО и приграничные районы
24 июля 2023, 15:29

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил груз гуманитарной помощи жителям приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
Как рассказал Колунов, в коробках – предметы личной гигиены, одежда, игрушки для детей. А военнослужащим отправили термобельё, тёплые носки и бритвенные принадлежности.

По словам депутата, поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, их семей, а также помощь жителям новых территорий остаются приоритетными направлениями работы депутатского корпуса.  

Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и квадрокоптеры. А в прошлом году в зону проведения CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами и продуктами, а также мобильную баню.

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#Московская область
#Подмосковье
#Госдума
#депутат
#Сергей Колунов
#гуманитарная помощь
#СВО
#спецоперация
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Раскрыта продолжительность жизни украинских военных при наступлении
Military Watch: ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления
24 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ несут колоссальные потери, пытаясь прорвать российскую линию обороны. На некоторых участках передовой украинские военные не живут дольше четырёх часов. Об этом в статье пишет журнал Military Watch.
«В ходе второго месяца крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли особенно значительные потери на нескольких направлениях», — говорится в материале.

Автор объясняет такое положение дел тем, что украинское командование отправляет на передовую едва обученных призывников. Таким образом, продолжительность жизни украинских солдат и иностранных наёмников не превышает четырёх часов на некоторых участках линии соприкосновения.

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#ВСУ
#потери
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Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя
Рогов: ВСУ просят коридоры для выноса раненых, а сами идут в атаку
24 июля 2023, 13:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины разработали новую подлую тактику – они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атак, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики используют подлую тактику на линии фронта. Сначала они запрашивают коридоры для эвакуации тел погибших сослуживцев, а затем используют это как повод поближе подобраться к нашей первой линии обороны с целью организации внезапной атаки», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

ВСУ уже трижды попытались атаковать российских военных таким образом, однако, все три попытки оказались безуспешными, заключил Рогов.

Ранее Рогов рассказал, как ВСУ пытались наступать в районе села Работино на ореховском направлении в Запорожской области. Однако, российским силам удалось остановить вражескую атаку.

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#Рогов
#ВСУ
#Раненые
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Глава Запорожья рассказал о случаях сдачи в плен солдат ВСУ
Глава Запорожья Балицкий заявил, что солдаты ВСУ сдаются в плен взводами
24 июля 2023, 12:59

Фото: iStock/Olena_Z

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами, об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
 По его словам, до начала контрнаступления ВСУ, бойцы украинских подразделений сдавались в плен по одному, а в настоящее время, они идут на такие шаги целыми взводами. 

«Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», - заявил Балицкий.
Он также отметил, что российская сторона создает достойные условия для военнопленных. Глава региона выразил надежду на то, что ​пленные ВСУ останутся жить в Запорожье и будут развивать хозяйство вместе со своими семьями. 

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#ВСУ
#плен
#ВС РФ
#Украина
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Песков: Обстрел ВСУ военкоров был сознательной атакой на журналистов
24 июля 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

Обстрел украинцами военкоров был сознательной атакой на журналистов. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель военкора Ростислава Журавлева.
Группа журналистов снимала обстановку на запорожском направлении, где ВСУ начали массово применять кассетные боеприпасы. Военкоров отследил вражеский беспилотник. По месту нахождения группы и сопровождавших ее бойцов был нанесен удар из РСЗО HIMARS. Когда на место прибыл эвакуационный отряд, весь участок был накрыт кассетными боеприпасами.

Комментируя случившееся, Дмитрий Песков подчеркнул, что удар по журналистам был нанесен умышленно и целенаправленно. Он также возложил всю ответственность за гибель военкора Ростислава Журавлева на киевский режим.

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#журналист
#военкор
#удар
#всу
#кассетные боеприпасы
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