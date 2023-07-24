NYT: солдаты ВСУ не могут сбивать российские дроны «Ланцет»

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Украинские военные считают российский ударный дрон «Ланцет» большой проблемой, так как их практически невозможно сбить. Об этом пишет The New York Times.
«Для нас это очень большая проблема. "Ланцеты" трудно сбить, потому что они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны», - рассказал украинский военный в интервью изданию.
При этом другой украинский солдат добавил, что они могут засечь «Ланцеты» не более чем на 15 секунд. Кроме того, в статье говорится, что армия России значительно превосходит ВСУ в плане радиоэлектроники. Уточняется, что российские военные имеют возможность обнаруживать сигналы сотовых телефонов, а также глушить GPS и радиочастоты.
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