NYT: США займутся обучением украинских лётчиков управлению истребителями F-16

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Ранее сообщалось, что обучением пилотов ВСУ будут заниматься европейские страны, а США подключатся лишь при необходимости. Однако сейчас Штаты решили сами заняться этим.
Ранее сообщалось, что обучать пилотированию американских истребителей F-16 украинских лётчиков будут 11 стран: Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Бельгия, Португалия, Люксембург, Великобритания, Швеция, Румыния и Канада.
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