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NYT: Украина привлекает в ряды ВСУ всё больше женщин, что говорит о потерях

08 ноября 2023, 21:02
Фото: iStock/Olga Balynska

Фото: iStock/Olga Balynska

Украины стремится привлечь в ряды Вооруженных сил всё больше женщин, что говорит об огромных потерях среди личного состава, об этом пишет The New York Times.
«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», - прокомментировали ситуацию в американском издании.

Журналисты считают, что привлечение женщин к службе в ВСУ с одной стороны является шагом на пути к равноправию, а с другой - говорит о колоссальных потерях в рядах личного состава армии.


В NYT напомнили, что с 1 ноября заступившим на службу в украинскую армию начали выдавать женское нижнее белье.

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#армия
#сша
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«Зеленский в отчаянии»: В США сомневаются возможности ВСУ вновь пойти в наступление
Шаффер: ВСУ потеряли возможность проводить наступательные действия
08 ноября 2023, 20:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины больше не имеют возможности и ресурсов, чтобы предпринять очередную наступательную операцию, об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Зеленский в отчаянии. Они (украинские войска) потеряли возможность проводить наступательные действия», - прокомментировал ситуацию Шаффер. 

Бывший разведчик напомнил, что большинство западных военных еще до начала контрнаступления не сулили ВСУ никакого успеха. За пять месяцев провального контрнаступления украинская армия понесла колоссальные потери. Помимо этого, российским войскам удалось полностью перехватить инициативу, и теперь они свободно могут проводить свои наступательные операции.

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#армия
#операции
#всу
#зеленский
#сша
#сво
#контрнаступление
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Зеленский объявил, что украинское наступление продолжится в 2024 году
Зеленский заявил, что у ВСУ есть планы наступления в 2023 и 2024 годах
08 ноября 2023, 20:32

Фото: iStock/Olena_Z

Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности с нынешним контрнаступлением. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.
Он отметил, что у ВСУ уже есть конкретная тактика действий. Так, по словам Зеленского, на Украине уже поставлены цели предстоящих наступлений, обозначены конкретные направления, включая определённые населённые пункты. 

Украинский президент признал, что в настоящее время существует ряд трудностей. Но причина этому только одна – недостаточное количество поставляемого с Запада вооружения, заявил Зеленский. 

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, а армия Украины не сможет прорвать оборону ВС РФ. 

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#украина
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#владимир зеленский
#всу
#россия
#спецоперация
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«Готовы положить конец»: ВСУ могут не выдержать и самостоятельно свергнуть Зеленского
Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и положить конец конфликту на Украине
08 ноября 2023, 20:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины способны завершить конфликт на Украине одним единственным способом - свергнуть нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Бывший разведчик ВС США напомнил, что ВСУ уже, фактически, потерпели поражение на поле боевого соприкосновения. Контрнаступление с треском провалилось, никаких серьезных успехов украинские военные достичь не смогли, и сейчас вынуждены только сидеть в обороне и стараться отбтиваться.

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#сво
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Украинские войска выпустили как минимум две ракеты по больнице в Донецке
08 ноября 2023, 18:02

Фото: istockphoto/Standart

Во время очередного обстрела Донецка украинскими войсками несколько снарядов упало на территории больницы. В само здание попало как минимум две ракеты.
Один из корпусов медицинского учреждения довольно сильно поврежден, сообщает корреспондент РИА Новости. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудница больницы по имени Алена рассказала, что первый взрыв был прямо под окнами. Вторая ракета упала где-то в стороне, но тоже на территории больницы.

Накануне, 7 ноября, ВСУ подвергли массированному обстрелу центр Донецка. Прямое попадание получило здание Управления труда в Ворошиловском районе. В доме рухнули перекрытия. Обстрел длился долго. По словам очевидцев, украинские боевики специально продолжали обстреливать территорию, чтобы помешать оказать помощь людям, оказавшимся под завалами. В результате налета пострадали 55 человек, шестеро погибли.

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#всу
#обстрел
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В Словакии заявили, что поставки вооружения Украине завершены
Премьер Фицо: Словакия закончила поставки оружия со своих складов на Украину
08 ноября 2023, 16:57

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия больше не будет осуществлять поставку вооружения со своих складов на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Он отметил, что соответствующее решение было единогласно принято правительством Словакии.

По словам Фицо, таким шагом страна показывает, что готова оказывать только мирную помощь, то есть, осуществлять отправку гуманитарных грузов. Никакие виды вооружений из Словакии больше не поступят ВСУ, подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что новое правительство Словакии не стало утверждать предложение своих предшественников о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 40,3 млн евро. 

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#словакия
#украина
#поставки
#вооружение
#правительство
#всу
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Стали известны организаторы подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Филипоненко
ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Филипоненко в Луганске
08 ноября 2023, 14:35

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
«Он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей», - говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Уточняется, что специальная операция по ликвидации Филипоненко была реализована совместно с представителями местных партизанов. Подрыв автомобиля произошел 8 ноября в 08.40. Мужчина погиб на месте.

Напомним, 8 ноября стало известно, что в Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом рассказал его сын Иван Филипоненко. При этом его коллега Юрий Юров напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.

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#автомобиль
#депутат
#лнр
#покушение
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При обстреле ВСУ Белгородской области разрушены пять домов
Гладков: пять домов повреждены при обстреле белгородского города Валуйки
08 ноября 2023, 14:15

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинская сторона обстреляла город Валуйки в Белгородской области. Сильно пострадали два частных дома, еще три повреждены осколками. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены 2 частных жилых дома, также осколками посечены еще 3 дома», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что повреждения получили два автомобиля. Сейчас все оперативные службы региона работают на месте обстрела.

8 ноября на Украине также прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает «Общественное». В публикации отмечается, что о взрывах рассказали жители украинского региона.Накануне стало известно о взрыве в Кривом Роге, из-за которого в регионе была объявлена воздушная тревога.


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#город
#дома
#telegram
#всу
#обстрел
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Новое правительство Словакии отказалось от поставки боеприпасов Украине
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40,3 млн
08 ноября 2023, 13:25

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Новый кабинет министров Словакии заблокировал предложенную предыдущим правительством отправку военной помощи на Украину, следует из правительственного документа.
Отмечается, что прошлый кабмин рассматривал отправку очередного пакета военной помощи Украине на более чем 40,3 млн евро. В него должны были входить преимущественно боеприпасы. 

Об отсрочке рассмотрения предложения в конце октября заявила президент Словакии Зузана Чапутова. Она заявила, что окончательное решение должно принять новое правительство. На выборах одержала победу крупная партия Smer, главой которой стал Роберт Фицо. Новый премьер-министр и счёл необходимым не допустить поставку новой партии вооружения на Украину. 

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#словакия
#украина
#поставки
#вооружение
#правительство
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Добровольцы СВО раскрыли свою главную мотивацию
Лобышева: Мужчины добровольно отправляются на СВО ради защиты родины и семьи
08 ноября 2023, 13:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Основной мотивацией добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, является защита родины и семьи. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Нахожусь в постоянном контакте с участниками СВО, в том числе контрактниками. Мотивация у мужчин по большей части одна – защита своей Родины, своей семьи», - рассказала Лобышева.

Она также рассказала, что среди ее родных и друзей есть и мобилизованные и добровольцы.

Напомним, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он располагается по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Здесь подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Однако кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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#добровольцы
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