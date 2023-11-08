NYT: Украина привлекает в ряды ВСУ всё больше женщин, что говорит о потерях

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Украины стремится привлечь в ряды Вооруженных сил всё больше женщин, что говорит об огромных потерях среди личного состава, об этом пишет The New York Times.
«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», - прокомментировали ситуацию в американском издании.
Журналисты считают, что привлечение женщин к службе в ВСУ с одной стороны является шагом на пути к равноправию, а с другой - говорит о колоссальных потерях в рядах личного состава армии.
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Евгения Парфентьева