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О том, что ожидания Запада от действий официального Киева начинают все сильнее расходиться с реальностью, говорят все больше европейских и американских экспертов. А в западных средствах массовой информации стали все чаще появляться мысли о том, что при отсутствии реального перелома на фронте российско-украинский вооруженный конфликт в скором времени может прийти к заморозке.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни передал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о причинах медленных темпов продвижения контрнаступления. По словам украинского министра, причина этого заключается в том, что «все территории заминированы».