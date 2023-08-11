NYT: В Купянске ждут возвращения российской власти

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Администрация Купянска боится возвращения российской власти, а оставшиеся в городе жители испытывают симпатию к России. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на одного из сотрудников местных правоохранительных органов.
«Никто из администрации не спит в городе, потому что они знают, что могут проснуться утром под новым флагом», — сообщил изданию один сотрудник милиции.
Также уточняется, что сотрудники городской администрации и правоохранительных органов не доверяют никому в городе ввиду того, что местные жители с симпатией относятся к России.
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