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Во Львове для захоронения украинских военных, погибших во время боёв, раскапывают старые могилы, пишет The New York Times
В материале сообщается, что с начала СВО тела погибших бойцов ВСУ заполняли военное Лычаковское кладбище во Львове. NYT пишет, что старые могилы погибших в прошлых войнах начали эксгумировать для того, чтобы освободить место для новых захоронений.
В публикации отмечается, что масштабы потерь ВСУ во время проведения контрнаступления можно заметить по увеличивающемуся количеству захоронений, пишет NYT.
Ранее эксперт Марочко назвал потери ВСУ за неделю. Украинские силы потеряли больше 2,3 тысяч солдат и наемников, десятки автомоилей и броневиков, около 40 артиллерийских систем, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В публикации отмечается, что масштабы потерь ВСУ во время проведения контрнаступления можно заметить по увеличивающемуся количеству захоронений, пишет NYT.
Мария Фирсова