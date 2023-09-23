NYT: военные планы Зеленского приводят к разногласиям между Украиной и США

Фото: iStock/alzay
Военные планы Владимира Зеленского все чаще становятся причиной разногласий между Украиной и США. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что военное руководство США не понимает необъяснимое желание украинского лидера Зеленского вернуть Артемовск, о котором он заявил накануне. В материале статьи говорится, что Киев уже понес колоссальные потери, поэтому желание вернуть Артемовск не имеет смысла.
Сообщается, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, не достигнет своих целей по «отрезанию или сужению сухопутного моста в Крым».
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина потеряла штурмовую группу, которая состояла более чем из 10 украинских силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР.
Читайте также:
В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
Киев потерял штурмовую группу при попытке штурма российских позиций в Клещеевке
В США забили тревогу из-за нового российского оружия
Сообщается, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, не достигнет своих целей по «отрезанию или сужению сухопутного моста в Крым».
Читайте также:
В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
Киев потерял штурмовую группу при попытке штурма российских позиций в Клещеевке
В США забили тревогу из-за нового российского оружия
Екатерина Коршунова