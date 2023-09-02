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NYT: Военные ВСУ в ужасе от новой тактики использования Россией минных полей

02 сентября 2023, 10:37
Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Украинские военные рассказали о новой тактике использования мин Вооруженными Силами РФ, которая повергает их в ужас. Кроме того, она не дает возможности делать проходы в минных полях для живой силы и техники.

Украинские морские пехотинцы рассказали обозревателю The New-York Times, что русские адаптируются к новым условиям боевых действий. В частности, военнослужащие ВС РФ используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Российские военные разливают по полю горючее вещество. Как только украинские саперы приступают к расчистке прохода, русские сбрасывают с дрона гранату, и минное поле превращается в море огня и взрывов.

В публикации также отмечается, что украинские военные и наемники признают превосходство российской армии по многим компонентам. Ветеран морской пехоты ВСУ по имени Денис сказал, что у русских больше танков, больше артиллерии, больше дронов и больше людей.

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#наемники
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Глава парламента Крыма Константинов: попытки ВСУ высадиться в Крыму – дешёвая пиар-акция
02 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/gutaper

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал попытки ВСУ высадиться на полуострове дешёвыми пиар-акциями, которые не увенчаются успехом.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в конце августа в Чёрном море были уничтожены четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общее количество которых не превышало 50 человек.

Константинов заявил, что такие попытки – это бесполезные, дешёвые пиар-акции. Украинским властям безразлична судьба своих военных, если они посылают их в такие миссии.

Кроме того, глава крымского парламента уточнил, что Украине нет смысла предпринимать такие попытки, поскольку они будут пресечены ещё до фактического прибытия на полуостров. 

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#крым
#украина
#военные
#россия
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Губернатор Старовойт: Женщина пострадала от обстрела ВСУ деревни в Курской области
02 сентября 2023, 10:08

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В результате обстрела ВСУ деревни Успеновка в Курской области пострадала женщина. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что местная жительница пострадала от взрывной волны. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

По словам Старовойта, украинские военные нанесли три удара по населённому пункту. В одном из домов выбило окна. Местные власти пообещали помочь хозяевам в восстановлении.

Деревня Успеновка находится в Кореневском районе Курской области. Это приграничный район, который постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Днём ранее Старовойт сообщал о попытке атаки беспилотниками города Курчатов, в котором находится АЭС. В результате были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших нет. 

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#всу
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#украина
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Минобороны: ВСУ потеряли до роты солдат под Купянском
02 сентября 2023, 09:04

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооруженных Сил РФ выбили части ВСУ из двух опорных пунктов под Купянском. Помимо этого, было отражено пять украинских атак на этом направлении, в ходе которых противник потерял до роты солдат.
Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Также в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab и украинская гаубица С-20 в районе сел Ковшаровка и Подолы. Предпринятые противником контратаки силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады были успешно отражены.

В районах населенных пунктов Ковалевка и Краснореченская с расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор» были уничтожены беспилотные летательные аппараты «Лелека-100» и «Валькирия». Линия фронта на этом участке, несмотря на постоянные ожесточенные контратаки ВСУ, медленно продвигается в сторону Купянска.

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#всу
#запад
#украина
#беспилотник
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Business Insider: Для прорыва российских позиций Украине нужно расчистить 16 км пути
02 сентября 2023, 08:36

Фото: istockphoto/Olena_Z

Для того, чтобы прорвать российскую оборону и сохранить для атаки западную бронированную технику, частям ВСУ необходимо расчистить путь шириной не менее десяти миль (около 16 километров).
В противном случае западные танки и бронемашины, состоящие на вооружении украинской армии, будут весьма уязвимы для российских ракет и артиллерийских снарядов. Об этом заявил обозреватель издания Business Insider Крис Панелла. Автор публикации констатировал, что западная техника оказалась беспомощной перед мощной и хорошо организованной российской обороной.

Журналист также отметил, что помимо минных полей и оборонительных укреплений, большой ущерб украинским частям наносят российские контрудары, которые не позволяют ВСУ достичь объявленных целей масштабного контрнаступления и пробиться к Азовскому морю. Украинцам удалось достичь незначительных успехов на отдельных участках, но в целом линия боевого соприкосновения в тысячу километров  осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года, заключил обозреватель.

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#украина
#контрнаступление
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Американский офицер Дэвис: Украинское контрнаступление выдохлось
02 сентября 2023, 08:18

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украинское контрнаступление исчерпало свои возможности и завершится до конца сентября. Такое мнение высказал американский отставной офицер Дэниел Дэвис.
В своей статье для издания 19FortyFive он указал, что на фоне высокого уровня потерь и приближающегося сезона дождей наступательные операции ВСУ скорее всего будут свернуты в течение месяца. В ходе масштабного контрнаступления украинская армия добилась незначительных успехов на отдельных участках. В целом же тысячекилометровая линия боевого соприкосновения осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года, констатировал военный эксперт.

Дэвис выразил  сомнение в том, что у Украины хватит сил и ресурсов на то, чтобы еще продвинуться вперед, удерживая фланги от контратак российских войск. Он предположил, что ВСУ находятся в конце своего рывка и вскоре им придется перейти к обороне, чтобы удержать территорию. Потенциал украинского контрнаступления полностью исчерпан, заключил военный специалист.

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#эксперт
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#всу
#украина
#контрнаступление
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«Гуаньча»: Потеря Купянска станет крахом политической карьеры Зеленского
02 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Сдача Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры украинского президента Владимира Зеленского. Военные неудачи и недовольство в армии приведут к его отставке.
Такое мнение высказал обозреватель китайского издания «Гуаньча» Чэнь Фэн. Киевская администрация считает, что военные действуют неправильно, а те в свою очередь обвиняют президента и его команду в некомпетентности. На фоне внутренних противоречий еще одна военная неудача может стать для украинского лидера фатальной.

Зеленский поставлен перед непростой дилеммой: поставить все на кон и продолжать контрнаступление или отступить. Причем оба варианта грозят Украине поражением, военным или политическим. По мере провала большого контрнаступления украинский президент неудержимо теряет весь свой лоск. Если армия России сумеет прорваться под Купянском и развить наступление, на этом политическая карьера Зеленского рухнет, заключил обозреватель.

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#контрнаступление
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Военкор Руденко: Штаб ВСУ во время совещания попал под удар двух «Искандеров»
02 сентября 2023, 06:55

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские ракетчики нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Красноармейск Донецкой области Украины, находящийся под контролем официального Киева. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко опубликовал видео, на котором запечатлено, как две ракеты «Искандер» попадают по зданию, где в это время проходило совещание руководящего состава ВСУ.

На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в здании поочередно происходит два мощных взрыва. После этого остатки строения обрушиваются на землю.



Баллистическая ракета «Искандер» прежде всего нацелена на разрушение объектов военной инфраструктуры войск Украины. В частности, удары наносятся по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#видео
#всу
#ракеты
#спецоперация
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Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста
02 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/gutaper

Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту морскими беспилотниками, сообщило Минобороны России. Два украинских безэкипажных катера были уничтожены при попытке атаки в акватории Чёрного моря с разницей в десять минут — около 02:10 и 02:20 мск соответственно.
Ранее российское военное ведомство сообщало, что первая попытка террористической атаки Крымского моста была предпринята киевским режимом 1 сентября, около 23:15 мск. 

По сообщениям Telegram-канала «Рыбарь», пытавшихся атаковать мост беспилотников было два. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.

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#беспилотник
#крымский всу
#минобороны
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ООН заявила об отсутствии доказательств казни российского морпеха в опорном пункте ВСУ
02 сентября 2023, 02:36

Фото: iStock/Askolds

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не увидело доказательств казни предполагаемого российского морского пехотинца на видео из опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря управления Марту Уртадо.
Как заявила Уртадо, несмотря на общую тревожность представленных кадров, УВКПЧ «не в состоянии определить, были ли допущены нарушения международного гуманитарного права».

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине подтвердила не менее 25 случаев расправы военных украинской армии над военнопленными из России. Как рассказала глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве, все убийства совершались уже после того, как россиян брали в плен. Также, миссия не знала о преследованиях виновных со стороны украинских властей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оон
#всу
#убийство
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