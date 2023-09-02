NYT: Военные ВСУ в ужасе от новой тактики использования Россией минных полей

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Украинские военные рассказали о новой тактике использования мин Вооруженными Силами РФ, которая повергает их в ужас. Кроме того, она не дает возможности делать проходы в минных полях для живой силы и техники.
В публикации также отмечается, что украинские военные и наемники признают превосходство российской армии по многим компонентам. Ветеран морской пехоты ВСУ по имени Денис сказал, что у русских больше танков, больше артиллерии, больше дронов и больше людей.
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Александр Бойцов