NYT: ВСУ начали ключевую фазу контрнаступления

Фото: iStock/Michele_Ursi
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ключевую фазу контрнаступления, сообщает New York Times. Командование украинской армии определило приоритетное направление, идет переброска сил для нанесения удара по российским позициям.
По сведениям издания, новая фаза наступления должна продлиться примерно три недели. Основной удар планируется нанести на Запорожском направлении, на юге соответствующей области. Именно туда официальный Киев направляет сейчас те подразделения, которые раньше находились в резерве.
Белый дом и Пентагон уже заявили, что внимательно наблюдают за возросшей активностью ВСУ. В частности, шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что по его мнению, у Киева достаточно сил, чтобы продолжить контрнаступление «в подходящий момент».
О том, что ВСУ могут начать активные действия на Запорожском направлении, предупреждал и член Общественной палаты РФ, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа 2023 года.
Рогов пояснил, что сейчас Киев продолжает, во-первых, сосредотачивать силы на линии фронта, а во-вторых — проводить разминирование полей боевых действий и готовить резервы для новой фазы контрнаступления. Кроме того, считает общественник, для захвата Запорожской АЭС украинские военные могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя — в сторону Энергодара.
Читайте также:
Рогов: ВСУ вскоре могут начать активное контрнаступление на Запорожском направлении
В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев
Генерал-лейтенант Мордвичев спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ
Белый дом и Пентагон уже заявили, что внимательно наблюдают за возросшей активностью ВСУ. В частности, шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что по его мнению, у Киева достаточно сил, чтобы продолжить контрнаступление «в подходящий момент».
Рогов пояснил, что сейчас Киев продолжает, во-первых, сосредотачивать силы на линии фронта, а во-вторых — проводить разминирование полей боевых действий и готовить резервы для новой фазы контрнаступления. Кроме того, считает общественник, для захвата Запорожской АЭС украинские военные могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя — в сторону Энергодара.
Читайте также:
Рогов: ВСУ вскоре могут начать активное контрнаступление на Запорожском направлении
В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев
Генерал-лейтенант Мордвичев спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ
Артем Путинцев