NYT: ВСУ несут колоссальные потери при контрнаступлении

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Вооруженные силы Украины несут огромные потери при контрнаступлении на южной части линии соприкосновения. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на украинских военных.
«Пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми», - пишет издание.
Один из солдатов 23-й бригады ВСУ, его батальон попал под удар российских танков и артиллерии и был практически полностью уничтожен. По его словам, в одном бою ВСУ пошли в атаку на 10 американских бронемашинах MaxxPro, однако сохранить удалось лишь одну из них. Таким образом, по его словам, из всего батальона передовой осталось всего 10 человек.
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