NYT: ВСУ несут колоссальные потери при контрнаступлении

Военные госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на украинских врачей.