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NYT: ВСУ потеряли до 20% военной техники за две недели контрнаступления

15 июля 2023, 18:28

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Украинские войска за первые две недели контрнаступления потеряли около 20% военной техники, в том числе западной. Как пишет газета The New York Times, ВСУ пришлось сменить тактику, чтобы избежать таких катастрофических потерь.

Сейчас украинцы пытаются изматывать российские войска. Как пишет издание, в следствие этого наступление замедлилось и боевые действия часто переходят в позиционную стадию. Точные цифры потерь боевой техники не озвучиваются, передает издание «ИноСМИ». Однако указывается, что утрачена почти треть первоначального количества машин Bradley. Кроме того, Киев потерял 30% процентов поставленных Германией танков Leopard.

Еще в конце июня издание CNN со ссылкой на источники сообщало, что украинское контрнаступление не оправдывает ожиданий ни на одном из направлений. Потери снизились, но только за счет снижения темпов продвижения вперед. Киевские власти также признают, что контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось бы.

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#техника
#танк
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Российский боец под Кременной пленил трех боевиков ВСУ с помощью военной хитрости
15 июля 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Российский боец с позывным Тапок в районе Кременной взял в плен троих украинских боевиков. Как рассказал его командир с позывным Рубеж, для этого солдат заговорил с украинцами на мове, чем ввел их в заблуждение.
Группа российских бойцов штурмовала опорный противника пункт в районе Кременной. Гранатометчик Тапок подносил боеприпасы своим товарищам, передает ТАСС. В ночной темноте он проскочил нужный блиндаж и влетел в опорник, занятый противником. Боец не растерялся и заговорил на украинском языке. Он сказал, что скоро начнется штурм и надо бежать.

Боевики послушались российского солдата и выскочили наружу. Там тапок, наведя на украинцев автомат, приказал им лечь и отбросить оружие. Тем ничего не оставалось, кроме как подчиниться. За проявленные находчивость и мужество, а также за пленение троих вояк ВСУ боец представлен к награждению орденом Мужества.

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Минобороны РФ: потери в частях ВСУ за сутки превысили 600 человек
15 июля 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

За минувшие судки потери в рядах ВСУ составили до 600 военнослужащих в результате неудачных наступательных операций. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что части ВСУ предпринимали попытки наступления на четырех направлениях. В Донецкой области российские бойцы отразили 17 атак противника, передает ИА «Регнум». Украинские боевики пытались наступать в районах различных населенных пунктов, таких как Новомихайловка, Курдюмовка, Марьинка, Клещевка и других. Все их атаки были отбиты. Украинцы с потерями отошли на прежние рубежи.

Группировкой российских войск «Восток» были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы у Старомайского и Ровнополя в ДНР. Всего группировка ликвидировала до 210 украинских военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях. На краснолиманском направлении атаки частей ВСУ также не имели успеха.

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#попытка
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Экс-разведчик Риттер: российская армия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков
15 июля 2023, 16:11

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Российские войска в ходе спецоперации освободят Одессу, Днепропетровск и Харьков. Об этом в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Когда его спросили, как завершится конфликт на Украине, экс-разведчик ответил, что об этом всем намекнул Владимир Путин. По словам российского президента, после защиты собственных границ армии России необходимо будет отбросит украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности полета ракет Himars, которые НАТО поставляет в части ВСУ. Это составляет 150 километров. Следовательно, российская армия освободит Одессу, Днепропетровск и Харьков, сделал вывод бывший военный.

По словам Риттера, после этого западные лидеры вынудят президента Зеленского пойти на переговоры с Москвой. Это станет необходимым для того, чтобы сохранить хотя бы то, что в настоящее время находится под властью киевского режима.

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#Риттер
#армия
#войска
#всу
#ракеты
#Одесса
#Путин
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Штурмовики ВКС России нанесли огневое поражение скоплениям сил ВСУ под Пятихатками
15 июля 2023, 10:11

Фото: istockphoto/aapsky

Штурмовики военно-космических сил России поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ на запорожском направлении в районе села Пятихатки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Он уточнил, что за последние сутки противник на данном направлении не предпринимал активных действий, ограничиваясь разведкой и перегруппировкой сил. Авиаудары, предпринятые российскими самолетами по местам скопления войск ВСУ, воспрепятствовали концентрации частей противника, передает РИА Новости.

В районе села Мирного был уничтожен минометный расчет, около Степового был сожжен танк ВСУ. Также удалось уничтожить боевую бронированную машину в Новоданиловке и два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике, уточнил Олег Чехов. В ходе систематической контрбатарейной борьбы, используя штурмовую авиацию, оказывая постоянное огневое воздействие, российская армия не позволяет ВСУ спокойно перегруппировывать и концентрировать силы для наступления.

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#всу
#штурмовики
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#группировка
#армия
#воздействие
#пятихатка
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Российские бойцы из «Южной» группировки войск захватили планшет с системой «Крапива»
15 июля 2023, 08:49

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Бойцы «Шторм Z» из Южной группировки войск в ходе штурма позиций ВСУ захватили планшетный компьютер с установленной системой «Крапива». С ее помощью выстраивается координация и взаимодействие между командирами разных войсковых соединений и родов войск.
Командир отряда «Шторм Z», бойца которого захватили планшет, рассказал, что эта система многократно повышает эффективность и скорость взаимодействия на поле боя. Командиры могут, например, одновременно видеть передвижение частей противника в режиме реального времени, передает РИА Новости.

Офицер с позывным «Русский» привел пример такого взаимодействия. Группа солдат, сидя в блиндаже, замечает движение механизированной части и отмечает ее местоположение на электронной карте. Соответствующую отметку видят одновременно все командиры других частей. Артиллерия, ракетные войска могут наносить удары, так как точно знает координаты цели с того момента, как на карте появилась отметка. Скорость взаимодействия многократно возрастает, заключил командир.

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#командир
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#крапива
#всу
#взаимодействие
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Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении
15 июля 2023, 06:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский спецназ прямым попаданием ликвидировал украинскую диверсионную группу в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя силовых структур.
По информации источника, российские бойцы открыли огонь по противнику, которого обнаружили в лесопосадке.

«Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник, но мы их обнаружили и уничтожили», — отметил он.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что огневой инцидент случился ночью. По его мнению, военнослужащие ВСУ пытались воспользоваться фактором внезапности.

Также стало известно, что подразделения группировки ВС РФ «Восток»  на Южно-Донецком направлении пресекли выдвижение украинских военных к селу Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.



По его словам, российские военнослужащие артиллерийским огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Великой Новоселке, а также минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Макаровки и севернее Павловки.

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#ВСУ
#спецназ
#СВО
#Запорожское направление
#Южно-Донецкое направление
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Военкор Ткач: Ключевой этап наступления ВСУ невозможен из-за сложности форсирования Днепра
15 июля 2023, 04:27

Фото: iStok/OlyaSolodenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут форсировать Днепр, так как у них нет явного преимущества ни в личном составе, ни в технике. Об этом изданию URA.RU рассказал военный корреспондент Василий Ткач.
«После потерь, которые Украина уже понесла при контрнаступлении, собрать какую-то ударную группировку для переправы я не вижу возможности», — отметил Ткач.

Военкор подчеркнул, что форсирование такой реки как Днепр — это не пиар-акция, а мощная и хорошо разработанная войсковая операция, для реализации которой необходимо пяти-, а то и шестикратное превосходство в живой силе и боевой технике, причем у любой из сторон. К тому же, отметил Ткач, свою роль здесь сыграла и эффективность российских систем залпового огня (РСЗО) и в целом артиллерии ВС РФ.

Все это привело к тому, что сейчас, подчеркивает военкор, любые заявления со стороны украины, в том числе - и о форсировании Днепра, — будут выглядеть не как военный успех, а как информационная пиар-акция Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус, в свою очередь, уверен, что «ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника».

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#Василий Ткач
#ВСУ
#военкоры
#Днепр
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Командир ВСУ Маслов: У России нет никакого дефицита ракет для уничтожения украинских дронов
15 июля 2023, 00:44

Фото: iStock/vadimrysev

У России нет никакого дефицита ракет к комплексам ПВО, она готова их тратить на любые украинские беспилотники. Об этом заявил командир одного из отделений разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов
По словам Маслова, ВС РФ легко тратят ракеты на украинские разведывательные беспилотники типа «Лелеки».

«Они успевают, не знаю, они их производят – ракеты к ним дорогущие, – в большем количестве, чем нам поступает тех же "Матриксов" или "Лелек". Ракета стоит примерно столько, сколько "Лелека", даже больше, но они стреляют и стреляют, у них нет дефицита этих ракет», — рассказал разведчик в интервью украинской радиостанции «Радио НВ».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают и «раз за разом» демонстрируют эффективность.

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#ВСУ
#ракеты
#Украина
#Россия
#беспилотники
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Экс-глава ЦРУ Петреус: Наступлению ВСУ не поможет даже западная бронетехника
14 июля 2023, 22:39

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ испытывают серьезные трудности при попытках прорыва российской обороны из-за плотных минных заграждений, перед которыми бессильна даже передовая западная тяжелая техника. Об этом рассказал экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
По его словам, ВС РФ качественно окопались и усилили оборонительные линии, заминировав поля.

«ВСУ не смогут добиться существенного прогресса, не обладая господством в небе, в этих условиях контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника», - заявил Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

При этом, дроны, на которые так надеялись ВСУ, успешно ликвидируются российскими силами с помощью средств радиоэлектронной борьбы. 

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#ВСУ
#ВС РФ
#контрнаступление
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