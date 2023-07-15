NYT: ВСУ потеряли до 20% военной техники за две недели контрнаступления

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Украинские войска за первые две недели контрнаступления потеряли около 20% военной техники, в том числе западной. Как пишет газета The New York Times, ВСУ пришлось сменить тактику, чтобы избежать таких катастрофических потерь.
Еще в конце июня издание CNN со ссылкой на источники сообщало, что украинское контрнаступление не оправдывает ожиданий ни на одном из направлений. Потери снизились, но только за счет снижения темпов продвижения вперед. Киевские власти также признают, что контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось бы.
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Александр Бойцов