Американское издание The New York Times считает, что Киев может лишиться западной поддержки из-за нацистской символики, которую Вооруженные силы Украины нашивают на свою форму, сообщает «РИА Новости».«Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека», - прокомментировали ситуацию в издании.При этом, западные политики боятся признавать факт наличия нацистской идеологии в рядах Вооруженных сил Украины, потому что тогда им придется признать, что цели России в СВО абсолютно объективны. Напомним , читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали Владимира Зеленского за его заявление о том, что Китай «больше и мощнее» России, и должен сыграть важную роль в разрешении украинского кризиса. «Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь», - заявили китайцы.Ранее «Радио 1» сообщало , что британское издание Financial Times рассказало о страхах коллективного Запада по поводу распространения влияния России в Арктике.