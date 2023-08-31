NZZ: истребители F-16 могут навредить Киеву больше, чем помочь

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«Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России, что также ставит под угрозу жизнь пилотов и обслуживающего персонала», — говорится в статье издания.
Также автор статьи утверждает, что украинские военные не смогут сразу научиться обслуживать истребители, и НАТО придется помогать им в этом на территории Украины. Либо же, утверждает издание, самолеты будут вывозиться в другие страны для проведения необходимого ремонта. Таким образом, предоставление истребителей F-16 Украине может привести к эскалации конфликта, о чем президент Украины Владимир Зеленский крепко пожалеет, заключает автор материала.
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