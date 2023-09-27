Огромная воронка образовалась в Калининском районе Саратовской области из-за падения БПЛА

Фото: iStock/rancho_runner
В Калининском районе Саратовской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
«Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. Там работа ведется на месте. Нет там пострадавших», - сообщили в ЕДДС.
По предварительным данным, БПЛА направлялся в сторону военного аэродрома в Энгельсе, однако был уничтожен в районе деревни Кленовые Вершины в 420 км от украинской границы.
Обломки в поле обнаружил рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте ЧП зафиксирована огромная воронка. Согласно данным экспертов, беспилотник был самолетного типа и имел трехметровый размах крыльев. Подчиркаивается, что пострадавших при крушении дрона нет.
Читайте также:
В Брянске уничтожили беспилотник со взрывчаткой
Снаряд разрушил жилой дом в Донецке, под завалами остаются люди
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Элина Позднякова