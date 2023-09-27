Огромная воронка образовалась в Калининском районе Саратовской области из-за падения БПЛА

ВСУ продолжают предпринимать попытки прорыва линии российской обороны. Несмотря на заявления украинских властей об успехах группировки на линии фронта, занять российские позиции у них не получилось. Кроме того, на Сватовском направлении ВСУ сдались в плен и передали ВС РФ имеющийся при них боекомплект. О том, как российские бойцы удерживают линию обороны и на каких участках фронта атакуют противника, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ уничтожили БПЛА в Брянске

ВСУ не смогли подобраться к первой линии обороны ВС РФ

ВСУ сдались в плен на Сватовском направлении

ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»

В центре Херсона прогремели взрывы

Последние новости СВО

Противник предпринял очередную попытку атаки объектов на территории РФ. Система ПВО зафиксировала дрон и перехватила его над Брянском. В результате, обломки беспилотника рухнули в нескольких десятках метров от жилого дома, расположенного на окраине города. На месте падения осколков были обнаружены два брикета взрывчатки. Жертв среди населения нет.Глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обстановке у первой линии российской обороны в районе населенного пункта Работино. ВСУ пытаются прорвать оборону российских солдат, однако несут существенные потери среди личного состава и техники. При этом, украинские власти заявляют, что ВСУ удалось пройти вглубь позиций ВС РФ, что действительностью не является, подчеркнул Рогов.Группа бойцов ВСУ сдалась в плен на направлении Сватово — Кременная. Они вышли на связь с российскими военнослужащими по открытому каналу связи и сообщили, что готовы сложить оружие. Бойцы украинской группировки также сдали находящиеся при них боекомплекты.Минувшей ночью взрывы раздались в центре города Херсон, который находится на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Воздушная тревога объявлена не была, о взрывах сообщили местные жители и очевидцы. Власти Украины не комментировали произошедшее.Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что российские войска нанесли удар по складу боеприпасов в селе Киселевка. Кроме места хранения вооружения повреждено железнодорожное полотно. По портовой инфраструктуре Одессы ВС РФ продолжают наносить удары. На линии фронта существенных изменений нет, но ВСУ наращивают силы у линий обороны ВС РФ. На Времьевском участке относительное затишье. Стороны также не ведут активных действий под Урожайным и Старомайорским. Изредка фиксируются артиллерийские дуэли.По информации телеграм-канала WarGonzo, российские военнослужащие продолжают атаковать районе Клещеевки. На Луганском направлении ВС РФ наносят удары по противнику в районе Дибровы.ВСУ ведут огонь по российским позициям в Андреевке, Богдановке, Спорном и Васюковке.

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