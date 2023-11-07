Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в тлееграм-канале, что обломки одного из сбитых в городе БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.
«По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания», — заявил губернатор.Сообщается, что возгорание было устранено примерно в 5:19 по московскому времени.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак