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«Обеспечиваться эта оборона (Киевом) может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы», - прокомментировал ситуацию Голонка.
Журналист также отметил, что тем, кто эту капельницу наполняет, приходится считаться с мнением своего народа – потенциальных избирателей, а также с массой более насущных проблем, с которыми сталкиваются их государства.
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