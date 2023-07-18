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Обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский опускается до совершения терактов против РФ из-за неспособности своей армии добиться успехов.
В материале также уточняется, что Украина несколько раз совершала провокации, которые западные страны не хотели квалифицировать как террористические акты.
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Дана Игумнова