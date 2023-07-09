Обозреватель Майя Карлин объяснила, что позволило России получить преимущество перед ВСУ

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Непрерывное производство боеприпасов наделило российские войска преимуществом перед Украиной, пишет обозреватель Майя Карлин в материале для 19FortyFive.
«Российская промышленность набирает обороты. США производят боеприпасов на одну седьмую меньше. Европейские показатели впечатляют ещё меньше», — пишет Майя Карлин.По её мнению, окончательное истощение запасов оружия обернётся для Украины катастрофой: Запад не сможет восполнить их в нужном объёме. Это даст возможность российской армии усилить свои позиции на фронте.
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