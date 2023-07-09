Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Обозреватель Майя Карлин объяснила, что позволило России получить преимущество перед ВСУ

Обозреватель Майя Карлин объяснила, что позволило России получить преимущество перед ВСУ

09 июля 2023, 16:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Непрерывное производство боеприпасов наделило российские войска преимуществом перед Украиной, пишет обозреватель Майя Карлин в материале для 19FortyFive.
«Российская промышленность набирает обороты. США производят боеприпасов на одну седьмую меньше. Европейские показатели впечатляют ещё меньше», — пишет Майя Карлин.
По её мнению, окончательное истощение запасов оружия обернётся для Украины катастрофой: Запад не сможет восполнить их в нужном объёме. Это даст возможность российской армии усилить свои позиции на фронте.


Ранее сообщалось, что решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы демонстрирует слабость Белого дома и страх Америки перед Россией. Французская газета Le Monde пишет, что Вашингтон пошёл на этот спорный шаг, чтобы хоть как-то уравновесить превосходство России в артиллерии.

Читайте также: ​

Украинские беженцы в Великобритании не могут найти работу

Франции подготовит новый пакет военной помощи Украине

В Ростовской области зафиксирована работа системы ПВО


#ВСУ
#СВО
#Россия
Читайте нас в
Спасатели нашли туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
09 июля 2023, 16:47

Фото: iStock/kornyeyeva

Спасатели нашли и спустили вниз четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ.
Напомним, 9 июля в 11:50 в ведомство поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров четыре человека не могут спуститься из-за погодных условий и попросили о помощи. На помощь альпинистам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что от дальнейшей помощи туристы отказались.

Читайте также:

Группа из четырех альпинистов застряла на Эльбрусе из-за погодных условий

Семеро альпинистов из Подмосковья запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии

Тело пропавшего туриста из Тулы нашли на Эльбрусе

#Эльбрус
#туристы
#МЧС
Читайте нас в
Юнармейцы из Московской области впервые стали призерами Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
09 июля 2023, 16:34

Фото: Александра Степанова

Церемония награждения победителей и призеров спортивной игры «Победа» в общекомандном зачете прошла сегодня в КВЦ «Патриот».
В борьбе за победу приняли участие более тысячи ребят со всей России. Московскую область представили 10 юношей и девушек из команды «Патриоты Подмосковья». Команда из Подмосковья заняла 4 место и получила заслуженные награды. 

«Хочу поприветствовать всех участников от лица губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева. Мы очень рады, что в нашем родном и любимом Подмосковье проходит Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Девиз игры - «Победа – одна на всех», поэтому мне хочется поздравить всех участников и, конечно же, сказать огромное спасибо наставникам – низкий поклон за вашу работу!»,  – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.  
Лучшей стала команда из Ярославской области. На втором месте оказались юнармейцы из Республики Хакасия, третье заняли ребята из Волгоградской области. На четвертом расположилась команда «Патриоты Подмосковья», замкнула пятерку лидеров команда из Вологодской области. 

С 3 по 9 июля юнармейские команды со всей России, включая новые регионы, демонстрировали лучшие результаты в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах у себя в субъектах. Игра объединила более 400 тысяч юнармейцев, курсантов, кадет, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций.

В финале участники продемонстрировали строевую выучку, «Визитную карточку», прошли «Огневой рубеж», участвовали в «Военизированной эстафете», в тактической игре на местности «Дорога победителей».

«Я уже 3-й год занимаюсь военно-патриотической деятельностью. В прошлом году впервые принимал участие в этой игре, тогда мы стали 14-ми. Но в этом году - усилились, упорно готовились и заняли призовое 4 место», - поделился участник команды «Патриоты Подмосковья» Евгений Чуланов.
В этом году игра прошла под девизом: «Победа – одна на всех!», который придумали сами финалисты. По мнению участников, девиз объединяет команды и подчеркивает связь поколений героев Великой Отечественной войны и СВО. 

Читайте также:

В Подмосковье 1000 молодых людей станут наблюдателями на выборах с 8 по 10 сентября

В Подмосковье в День памяти и скорби зажгли тысячи огней

В Подмосковье состоялся турнир по стрельбе из арбалета
 
 
#Подмосковье
#юнармейцы
#Победа
Читайте нас в
В Химках открыли художественную выставку в поддержку российских военнослужащих и врачей
09 июля 2023, 16:30

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина и Управления культуры Администрации открыли художественную выставку «Цветы героям». Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.
На выставке представлены работы общественной организации «Союз художников», в число которых вошли ботанические иллюстрации, абстрактные картины и реалистичные натюрморты. Изображенные на полотнах художников цветы олицетворяют символ жизни и силы духа.

«Выставка организована в поддержку российских военнослужащих и их семей, врачей и медицинских работников, проявивших мужество и героизм не только в зоне СВО, но и во время реабилитации», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что для работников госпиталя и военнослужащих, которые находятся на лечении, организована обширная культурно-досуговая программа. Известные артисты, творческие коллективы, а также студенты химкинского МГИКа регулярно посещают госпиталь.

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко — первое государственное лечебное учреждение в истории России. Ежегодно более 60 тысяч пациентов получают лечение в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя.

В рамках своего обращения к жителям региона Андрей Воробьев также назвал необходимой поддержку семей участников спецоперации на Украине. Глава Подмосковья отметил, что в регионе делают все возможное, чтобы военнослужащие и их семьи чувствовали себя комфортно. 

«Особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят. Именно поэтому на основании указа президента создан государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Читайте также:

​​​​​Глава Химок Волошин поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Воробьёв: в подмосковных медорганизациях за полгода обновили 38 единиц тяжёлого оборудования

В госпитале им. Н. Бурденко провели бракосочетание участника СВО и его возлюбленной

#Воробьёв
#Волошин
#Химки
#выставка
Читайте нас в
Пробка перед Крымским мостом растянулась на 6 км
09 июля 2023, 16:11

Фото: istockphoto/MaYcaL

После возобновления движения по Крымскому мосту время ожидания на въезд в Крым достигло трех часов.
Об этом рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко в Telegram.

По состоянию на 15:00 (мск) пробка перед мостом со стороны Краснодарского края равняется 6 км. Со стороны Крыма она составляет примерно 3,5 км, время ожидания может занять два часа.

Напомним, с начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. Длительное ожидание было связано с ростом числа автомобилей и досмотром багажа.

Читайте также:

Замглавы Минобороны Украины Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году

На Керченской переправе десантные корабли начали перевозить машины

Путин потребовал оценить идею направления турпотоков в Крым через новые регионы

#Крымский мост
#пробка
#Крым
Читайте нас в
Российские военные спасли пожилую женщину от голодной смерти
09 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Северодонецке русские солдаты помогли 89-летней Нине Юрченко не умереть от голода.
Изнеможденную женщину нашли трое русских солдат. На момент встречи с ними уже не ходящая Нина Юрченко могла погибнуть от голода.

«Бабушка, скажите, когда вы в последний раз ели», — вспоминает слова солдата Юрченко.

Женщина призналась, что питалась только остатками заплесневелых сухарей. Сразу же после этого солдат принес Юрченко консервы, плитку шоколада и печенье.

«Прихода русских в Северодонецке люди очень ждали. Знали, что они помогут, спасут. Так и вышло», — цитирует Царьград Нину Юрченко.

Сообщается, что пожилую женщину забрали ночью. Соседи Юрченко помогли собрать ей документы, а солдаты перенесли ее из дома в кабину машины.

Читайте также:

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 82-летнюю женщину от ампутации ноги

Пушилин вручил первые награды за освобождение Артемовска

Пасечник оценил обстановку в Луганске

#пожилая женщина
#российские солдаты
#голод
Читайте нас в
В Брянской области беспилотник атаковал пилораму
09 июля 2023, 16:00

Фото: iStock/Sergafa

Дрон влетел в крышу здания в селе Дятьково и взорвался.
Силами ПВО были две ракеты ВСУ над Брянской областью, снаряды полностью уничтожили пилораму. Об этом рассказал губернатор Богомаз. никто не потсрадал.

Также, Readovka пишет, что ВСУ произвели минометный обстрел области, в результате чего некоторые мины попали во двор Успенского Каменского монастыря в поселке Забрама. ​

Ранее три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, возможно, это связано с работой системы ПВО.
Об этом сообщил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Читайте также:

В Ростовской области зафиксирована работа системы ПВО

В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету

Le Monde: США, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, признают слабость перед Россией
#Брянская область
#беспилотник
#пилорама
Читайте нас в
Украинские беженцы в Великобритании не могут найти работу
09 июля 2023, 15:47

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы, в их числе и высококвалифицированные профессионалы, не могут найти подходящую работу в Британии, поэтому возвращаются на родину.
Мужчина, который работал на Украине хирургом-травматологом, рассказал изданию The New York Times, что он «потерял все».
 
Человек с медицинским дипломом разгружал товар в супермаркете, но теперь вновь стал безработным.
 
«Придется вернуться туда, где нас ценят», — сказал украинец, решив вернуться на родину.
Из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации (врачи заполняют 800-страничную анкету) многие медики, которые покинули Украину, перестали работать в медицинской сфере.

Читайте также:

В Ирландии украинских беженцев выселили из убежища в монастыре

Wyborcza: В Польше украинские беженцы взмолили о пощаде

Немцев возмутила «наглая» беженка с Украины, оскорбившая арабских мигрантов


#беженцы
#Украина
#Британия
Читайте нас в
В Пермском крае подросток избил и поджёг 16-летнюю девушку
09 июля 2023, 15:36

Фото: Istockphoto/YakobchukOlena

ЧП случилось в посёлке Октябрьский. 16-летняя школьница пошла гулять с другом. Подростки выпивали алкоголь.
Shot пишет, что пьяный подросток начал избивать свою подругу, а затем облил её жидкостью для розжига и кинул спичку.
 
Школьницу госпитализировали с ожогами 90% тела. Вскоре подростка задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Читайте также:

Скончался подросток, которого сверстники подожгли на детской площадке в Москве

В Ленобласти женщина попыталась утопить сына после ссоры с его отцом

В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
#Пермский край
#подросток
#школьница
Читайте нас в
Путин примет участие в Форуме будущих технологий на следующей неделе
09 июля 2023, 15:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Также у Путина планируется совещание с постоянными членами Совбеза.

Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.

Читайте также:

Путин обратился к участникам Форума будущих технологий

Путин оставил неожиданный рисунок на выставке отечественных брендов

Путин примет участие в саммите ШОС по видеосвязи

#Путин
#Форум будущих технологий
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников