«Обречены на поражение»: В США раскрыли будущее ВСУ без помощи Запада

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Украинская армия обречена на поражение в противостоянии с российскими силами при отсутствии помощи со стороны стран Запада. Такое заявление сделал американский эксперт по международной политике Фарид Закария в эфире канала CNN.
«Мощная промышленность России производит все виды оружия: от боеприпасов до дронов. У нее более развитая экономика и больше население, это дает преимущество», — уверен Закария.
Таким образом, по его словам, ВСУ обречены на поражение без помощи стран Запада.
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Элина Позднякова