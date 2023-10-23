«Общественное»: В Кировоградской области прогремели взрывы

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В Кировоградской области Украины прозвучали взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал «Общественное».
«В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил», — говорится в публикации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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