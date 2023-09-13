«Обстреливают мирные районы от бессилия»: Солдат ВС РФ рассказал о провалах ВСУ

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ВСУ теряют по 60-70 человек день, пытаясь безуспешно атаковать на Авдеевском направлении, об этом рассказал российский военный в интервью «РИА Новости».
«Из-за того что у них происходит постоянный «накат», мы их уничтожаем. У нас бывает, что мы их уничтожаем до 60-70 человек в день – «двухсотыми» (убитыми) и «трехсотыми» (ранеными)», - рассказал российский военный.
По его словам, украинские боевики обессилены и раздавлены, и именно поэтому совершают регулярные обстрелы мирных районов ДНР. Таким образом, ВСУ пытаются воздействовать на россиян путем устрашения.
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Евгения Парфентьева