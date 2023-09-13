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«Обстреливают мирные районы от бессилия»: Солдат ВС РФ рассказал о провалах ВСУ

Российский военный рассказал о провалах и потерях ВСУ на Авдеевском направлении
13 сентября 2023, 21:22
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

ВСУ теряют по 60-70 человек день, пытаясь безуспешно атаковать на Авдеевском направлении, об этом рассказал российский военный в интервью «РИА Новости».
«Из-за того что у них происходит постоянный «накат», мы их уничтожаем. У нас бывает, что мы их уничтожаем до 60-70 человек в день – «двухсотыми» (убитыми) и «трехсотыми» (ранеными)», - рассказал российский военный.

По его словам, украинские боевики обессилены и раздавлены, и именно поэтому совершают регулярные обстрелы мирных районов ДНР. Таким образом, ВСУ пытаются воздействовать на россиян путем устрашения.


Однако, боец ВС РФ подчеркнул, что запугивать в ДНР уже некого. Люди живут под постоянными обстрелами порядка 10 лет.

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#всу
#вс рф
#сво
#обстрел
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На Украине начали мобилизовать студентов-магистрантов
«Страна.ua»: на Украине мобилизуют студентов, получающих второе высшее
13 сентября 2023, 21:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военкомат в Житомире выдал повестку студенту магистратуры дневной формы обучения местного вуза. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее депутат Верховной рады и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что парламент утвердил законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для граждан, получающих второе высшее образование.

Издание уточняет, что, несмотря на то, что законопроект ещё не принят, многие военкоматы уже отказывают студентам в отсрочке от мобилизации.

Это уже не первый такой случай, когда студенты, возраст которых превышает 30 лет, приходили в военкомат, чтобы обновить документы, а получали повестки.

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#украина
#студенты
#вуз
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Два боевика «Азова»* получили по 29 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя
13 сентября 2023, 21:00

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух боевиков «Азова»*, расстрелявших в Мариуполе троих мирных жителей. Каждый из них получил по 29 колонии строгого режима.
Военнослужащие  отдельного отряда специального назначения «Азов»* Национальной гвардии Украины 25-летний Иван Бочкарев и 24-летний Дмитрий Кнаупер признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, а именно: убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, передает ТАСС.

Следствием и судом было установлено, что в марте 2022 года Бочкарев и Кнаупер занимали боевую позицию на крыше жилого дома в городе Мариуполе. Выполняя приказ командования, они препятствовали свободному выходу мирного населения из города. Так, заметив ехавший гражданский автомобиль с двумя мужчинами, они расстреляли его, произведя не менее 20 выстрелов. От полученных ранений горожане скончались на месте. В другой день они расстреляли двоих идущих по улице гражданских мужчин. Один из них погиб на месте, второму удалось выжить и он позже дал показания.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, суд приговорил каждого из боевиков к 29 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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* организация признана террористической, запрещена в РФ
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#дома
#рф
#покушение
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ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгородской области
ВСУ атаковали предприятие «Шебекинский картон» в Белгородской области
13 сентября 2023, 19:54

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли артиллеристский удар по предприятию «Шебекинский картон» в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Один из 152-мм снарядов нашли в столовой — он не разорвался. В результате удара на предприятии оказался пробит потолок.

К счастью, в момент прилета в здании никого не оказалось, сотрудники ушли домой за час до атаки. 

Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово в Белгородской области, повреждены два социальных объекта. После проведенного осмотра выяснилось, что в двух социальных объектах выбиты окна. Сейчас место ЧП обследуется, также проводится оценка нанесенного ущерба.

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#белгород
#обстрел
#всу
#предприятие
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Российские силы поразили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
МО: Российские войска в акватории Черного моря уничтожили три катера ВСУ
13 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/Roman Zaika

Военно-морские силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, 10 сентября российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря. 

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#всу
#рф
#чёрное море
#корабль
#вмф
#сво
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В США разглядели неспособность ВСУ противостоять российской технике
Риттер: ВСУ уязвимы перед российской техникой на передовой
13 сентября 2023, 19:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины показали свою неспособность противостоять российской технике на передовой, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам, и именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По словам эксперта, украинские войска не обладают ни одним качеством, необходимым для ведения успешного боя.

Риттер считает, что с такой скоростью реагирования, украинцам потребуется не меньше 20 лет, чтобы дойти, хотя бы, до Мелитополя. 

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#всу
#сво
#военная техника
#сша
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СБУ провела проверку состояния радиационной безопасности на территории Украины
СБУ: в результате проверки на радиацию не было обнаружено опасных веществ
13 сентября 2023, 17:52

Фото: iStock/OlyaSolodenko

На территории Украины проводится масштабная проверка состояния радиационной безопасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
За неделю СБУ совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, Нацгвардией и Госпогранслужбой проверили населённые пункты, объекты критической инфраструктуры, транспортные средства, пункты пропуска через границу и иные территории.

В результате проведённой проверки не было обнаружено опасных радиоактивных материалов, а также загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. 

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#украина
#проверка
#всу
#сбу
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Политик Миронов предложил расширить зону проведения СВО
Миронов после атаки ВСУ на Севастополь предложил расширить зону действия СВО
13 сентября 2023, 17:33

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава партии «Справедливая Россия – За правду!» Сергей Миронов после совершения украинскими войсками ракетной атаки на Севастополь предложил расширить зону действия СВО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Миронов предложил создать аналог морской Конвенции Монтрё, которая в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. То есть, этой мерой будет введено ограничение на нахождение в Чёрном море военных кораблей третьих стран. Кроме того, он предложил создать бесполётную зону для самолётов и БПЛА других государств. Исключением станут только гражданские самолёты.

Также политик заявил, что необходимо расширить зону проведения СВО, затронув территории Новороссии и Причерноморье, поскольку, по словам Миронова, «освобождать от неонацистов надо всю Украину».

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#сергей миронов
#сво
#всу
#севастополь
#обстрел
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ВСУ обстреляли Севастополь ракетами Storm Shadow
Sky News: ВСУ использовали британские Storm Shadow при атаке на Севастополь
13 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре Севастополя британскими ракетами Storm Shadow, об этом сообщает Sky News.
«Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара в Крыму», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Как отметили в Sky News, эту информацию предоставил один украинский и один западный источник. 

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота. Средствами противовоздушной обороны семь крылатых ракет были уничтожены. Остальным удалось долететь до цели.

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#украина
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#ракеты
#удар
#севастополь
#великобритания
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Стало известно, как скажется на Украине потеря помощи от США и ЕС
FA: Украина столкнётся с тяжёлыми проблемами при потере поддержки США
13 сентября 2023, 17:00

Фото: iStock/gopixa

Западные страны не могут гарантировать дальнейшую поддержку Украины, а возможная потеря помощи от США может привести к более тяжёлым последствиям, чем потеря помощи от Европы. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Уточняется, что, если Европа не сможет предоставлять военную помощь Украине, страна справится, поскольку у неё останется мощный помощник в виде США. При этом, потеря поддержки от Вашингтона обернётся для Украины тяжёлыми последствиями.

Ранее сообщалось, что Россия выразила протест НАТО из-за продолжения поставок вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО являются непосредственными участниками конфликта на Украине, поскольку не только поставляют оружие, но и обучают украинских военнослужащих на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств.

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#украина
#сша
#ес
#поставки
#вооружение
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Достижения.рф