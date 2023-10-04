Объявлен в розыск командир воюющего на Украине грузинского легиона

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили. В России он заочно привлечен к ответственности за вербовку и участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
Как установили следлователи, Ушанги Мамулашвили, также известный как Мамука Мамулашвили, еще в 2014 году создал формирование «Грузинский национальный легион» и руководил им во время военных действий против властей Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он осуществлял вербовку уроженцев Грузии для последующих террористических и военных акций против ЛНР, ДНР, а позже — Вооруженных сил РФ.
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