Объявлен в розыск командир воюющего на Украине грузинского легиона

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье главу воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили. В России он заочно привлечен к ответственности за вербовку и участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.