Очередная группа добровольцев отправилась на СВО из Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новой группе добровольцев, которая отправилась в зону спецоперации из Грозного.
«Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что все они вступят в ряды отряда спецназначения «Ахмат».
Он выразил добровольцам благодарность, отметив, что ребята являются «истинными сынами нашего Отечества».
Ранее Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которые захватили российские бойцы в зоне специальной операции. По его словам, техника Североатлантического альянса сегодня «сиротливо простаивает на стоянке».
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Элина Позднякова