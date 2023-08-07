Очередной гуманитарный груз доставили из Чехова в зону СВО

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Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с Председателем Совета депутатов Михаилом Собакиным и настоятелем Вознесенской Давидовой Пустыни игуменом Сергием (Куксовым) передали в пункт сбора волонтёрской помощи необходимые вещи для военнослужащих.
В гуманитарном грузе для чеховских военнослужащих в зону проведения спецоперации отправили: боевое снаряжение, обмундирование, необходимый подручный инструмент и адресные посылки от родных и близких. Олимпийский чемпион Александр Поветкин специально для них передал спортивный инвентарь, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Основным грузом стала мобильная баня, которую военнослужащие очень ждали. В пресс-службе ответили, что в ближайшие дни она будет отправлена бойцам на передовую.
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Основным грузом стала мобильная баня, которую военнослужащие очень ждали. В пресс-службе ответили, что в ближайшие дни она будет отправлена бойцам на передовую.
«Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и принимает участие в сборах гуманитарной помощи, которую мы регулярно отправляем нашим бойцам. Они сейчас находятся на переднем крае войны за нас. За нашу Родину. Эта поддержка очень важна для их боевого духа и настроя на победу над врагом!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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Алиса Сергиенко