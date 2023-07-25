Очередной борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО

Фото: сайт Кремля
Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации вылетели добровольцы из Чеченской Республики и других регионов России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, среди чеченских добровольцев оказались и другие, которые прибыли из разных регионов Российской Федерации.
Он отметил, что добровольцы имеют боевой настрой и твердо намерены одержать победу над украинским нацизмом, освободив от него Донбасс и Украину.
Читайте также:
Военный эксперт Матвейчук рассказал о преимуществах контрактной службы и льготах
Подмосковные добровольцы смогут рассчитывать на страхование своих жизни и здоровья
Полковник в отставке Кнутов рассказал об условиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе
«Отправляющимся на СВО добровольцам выпала почётная миссия - защищать государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с коварным противником», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Читайте также:
Военный эксперт Матвейчук рассказал о преимуществах контрактной службы и льготах
Подмосковные добровольцы смогут рассчитывать на страхование своих жизни и здоровья
Полковник в отставке Кнутов рассказал об условиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе
Элина Позднякова