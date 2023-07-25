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Очередной борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО

25 июля 2023, 20:18

Фото: сайт Кремля

Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации вылетели добровольцы из Чеченской Республики и других регионов России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, среди чеченских добровольцев оказались и другие, которые прибыли из разных регионов Российской Федерации.

«Отправляющимся на СВО добровольцам выпала почётная миссия - защищать государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с коварным противником», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.


Он отметил, что добровольцы имеют боевой настрой и твердо намерены одержать победу над украинским нацизмом, освободив от него Донбасс и Украину.

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#Рамзан Кадыров
#добровольцы
#Чечня
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В Крыму обнаружен беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами
25 июля 2023, 19:12

Фото: iStock/aapsky

В Крыму обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывчаткой и поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 25 июля примерно в трёхстах метрах от села Косточковка в поле был обнаружен беспилотник самолётного типа Mugin 5 Pro. В ходе его изучения выяснилось, что дрон оснащён взрывчаткой и поражающими элементами. В связи с этим сотрудники ФСБ приняли решение взорвать БПЛА на месте.

Сейчас выясняется, откуда был запущен беспилотник, и какую цель он преследовал. По предварительным данным, он был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы во время атаки 24 июля.

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#беспилотник
#Крым
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В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ приведет к гибели сотен тысяч украинцев
25 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Провальное контрнаступление ВСУ привело огромным потерям в рядах украинских военных, а в будущем историкам и вовсе будет сложно описать безумие, которое творится на Украине. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России. В будущем историкам будет сложно подобрать слова, чтобы описать происходящие на Украине безумие, которое приведет к гибели сотен тысяч украинцев», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что украинское контрнаступление не только не увенчалось успехом, но и вовсе обернулось против Украины, так как российские военные продвигаются на некоторых участках линии соприкосновения, проводя контратакующие действия.

Таким образом, по словам Джонсона, с каждой неделей ВСУ несут всё больше потерь среди личного состава, а техника, предоставленная странами Запада, является легкой мишенью для российских военных. При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ уже уничтожили примерно треть западного оружия, которое было поставлено на Украину.

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#спецоперация
#контрнаступление
#ВСУ
#потери
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Сергеевка на Краснолиманском направлении перешла под контроль ВС РФ
ВС РФ освободили от ВСУ Сергеевку на Краснолиманском направлении
25 июля 2023, 17:07

Фото: РИА Новости

Силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника составили порядка 190 человек живой силы.

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#Минобороны
#спецоперация
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Рогов назвал украинским военным радиочастоту для перехода на сторону России
Рогов: украинские военные могут сдаться в плен, используя гуманитарную частоту
25 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал украинских военных, которые не хотят умирать при контрнаступлении ВСУ перейти на сторону России, используя для связи специальную гуманитарную частоту.
По его словам, не все украинские военные готовы погибать в боях  за обогащающегося на крови собственного народа президента Украины Владимира Зеленского. 

«Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он объяснил, что, связавшись с ВС РФ по этой частоте, украинские военные могут перейти на российскую сторону, подчеркнув, что им гарантировано уважительной отношение.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами

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#Владимир Рогов
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#спецоперация
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Под обстрелом ВСУ повреждения получили вокзал и газопровод в Кременной
ВСУ разрушили железнодорожное полотно и газопровод в городе Кременная
25 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/vadimrysev

В городе Кременная здание вокзала, железнодорожное полотно и газопровод получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
«Повреждены газопровод среднего давления, находящийся возле железнодорожного вокзала, железнодорожное полотно, здания железнодорожного вокзала», - прокомментировали ситуацию представители региона.  

После вчерашнего обстрела также разрушена почта и повреждена площадь перед автовокзалом.  

Напомним, киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка. При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска.

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#Кременная
#Обстрел ВСУ
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Треть западного оружия уже уничтожена на Украине
Пушилин: Российские силы уже уничтожили примерно треть западного оружия на Украине
25 июля 2023, 11:48

Фото: iStock/Alexey Molotov

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные уже уничтожили примерно треть западного оружия, которое было поставлено на Украину, в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка», - прокомментировал ситуацию Пушилин.        

При этом, глава республики отметил, что объем поставок сейчас стал ощутимо меньше, чем ​перед началом контрнаступления. Однако, Западное оружие продолжает поставляться на Украину. 

Ранее Пушилин рассказал о нынешней ситуации на флангах Артемовска.

«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - заявил он.

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Артемовск остается под обстрелами
Пушилин: Ситуация на флангах Артемовска сложная
25 июля 2023, 11:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о нынешней ситуации на флангах Артемовска, в эфире телеканала «Россия 24».
«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - прокомментировал ситуацию Пушилин. 

Ранее стало известно, что киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка. При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска.

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#Пушилин
#Артемовск
#СВО
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Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ патрульного корабля «Сергей Котов»
Минобороны: ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов»
25 июля 2023, 10:59

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря, об этом сообщает Минобороны России.
Российские военнослужащие успешно отразили атаку украинских формирований. Оба катера были уничтожены залповым огнем российского корабля. В результате атаки, никто из экипажа корабля не пострадал, сообщили в оборонном ведомстве. 

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#ВСУ
#корабль
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Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных
25 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По данным начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, рядовой, который участвовал в бою в районе Времевского выступа, лично обнаружил и уничтожил более десятка военных ВСУ.
РИА Новости пишет, что в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении рядовой Артем Березин, который является стрелком мотострелкового взвода, выполнял задачи по поражению противника.
 
В одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа, Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка противников.
 
Атака противника была отражена, а российские войска продолжили удерживать позиции.
 
По данным Чехова, на Запорожском направлении артиллерии удалось пресечь  деятельность украинской разведгруппы в районе Чаривного.

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