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Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом

12 августа 2023, 13:26

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Очевидцы выкладывают в сеть кадры с дымом над Крымским мостом. По официальным данным, движение автотранспорта по нему временно перекрыто в обе стороны.

Над Крымом работают системы ПВО. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале, в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Крымский мост не поврежден.

Глава Крыма также добавил, что российскими спецслужбами была поставлена дымовая завеса. Он уточнил, что движение по Крымскому мосту будет возобновлено в ближайшее время.

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#крымский мост
#ракеты
#пво
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Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в районе Керчи
12 августа 2023, 13:21

Очевидцы сообщают о работе российских систем ПВО в районе Керчи.
Новость дополняется.

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#керчь
#пво
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ВСУ применяют в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины
12 августа 2023, 12:17

Фото: istockphoto/Yaroslav Litun

Украинские боевики часто используют на Краснолиманском направлении в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины. Такие смертоносные снаряды устанавливаются около российских позиций дистанционным способом.
Российский сапер с позывным Разум рассказал, что часто их забрасывают, используя кассетные боеприпасы. Такая мина сама закапывается на глубину 10-15 сантиметров, передает ТАСС. Она срабатывает, реагируя на радиоволны и на металл. В том числе поэтому ее сложно обнаружить щупом. Мина может взорваться только от близкого присутствия металла.

По словам российского военнослужащего, самое безопасное при обнаружении такой мины — удалиться от нее на некоторое расстояние и расстрелять издали. Это позволит минимизировать риск для саперов и других военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

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#боеприпасы
#мина
#металл
#всу
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Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве украинских спецслужб под Херсоном
12 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сначала ВСУ бросили своего морского пехотинца в Херсонской области, а затем Служба безопасности Украины (СБУ), завербовав его как агента на российской территории, обманула его и фактически сдала Москве.
Обо всем этом рассказал сам участник этих событий морпех Владимир Реул. В беседе с корреспондентом РИА Новости он вспомнил, как в 2022 году в составе своей части попал под обстрел со стороны наступавших российских войск в районе Копани. Из-за наплевательского отношения офицеров Реула просто забыли на территории, подконтрольной России. Он спрятал оружие, переоделся и ничем не выдавал свою причастность к ВСУ.

Через полгода на него вышли сотрудники СБУ и произвели вербовку. По заданию своего куратора морпех должен был собрать информацию о дислокации российских войск в районе Каховки. В награду за собранные сведения его обещали переправить на территорию, подконтрольную Украине. После выполнения задания представитель украинских спецслужб дал морпеху номер телефона и сообщил кодовое слово, которое надлежало сообщить человеку, который будет заниматься переправлением Реула в Киев. Когда то пришел в условленное место, там его ждали сотрудники уже российских спецслужб. По словам пленного украинца, СБУ просто предали его, избавившись от агента как от использованного материала, как от пушечного мяса.

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#оружие
#сотрудники
#всу
#обстрел
#киев
#сбу
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Мощные взрывы прогремели утром в Кривом Роге
12 августа 2023, 11:06

Фото: istockphoto/Zeferli

Ранним утром 12 августа в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремело несколько сильных взрывов. В восточной части Украины объявлена воздушная тревога.
Глава городской администрации Александр Викул в своем телеграм-канале подтвердил информацию о взрывах. Он также обратился к горожанам с просьбой не снимать последствия прилетов и не выкладывать фото в интернет. Однако некоторые СМИ и телеграм-каналы публикуют снимки с места событий, на которых видны клубы густого дыма.

Некоторые местные ресурсы сообщают о пусках российских ракет. По сообщению украинского министерства цифровой информации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях, однако спустя короткое время ее отменили. Один из телеграм-каналов сообщает, что в Кривом Роге сирены включились уже после взрывов.

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#интернет
#фото
#сми
#воздушная украина
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ВСУ минируют территорию у Ровенской АЭС и усиливают оборону у границы с Белоруссией
12 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные минируют территории у Ровенской АЭС. Об этом сообщил в своём Telegram-канале украинский телеканал 5.ua.
Издание написало, что ВСУ готовятся к встрече с российским десантом, поэтому минируют территории вокруг атомной электростанции. Помимо этого, украинские войска создают с помощью смертельных ловушек для пехоты и техники вторую линию обороны на границе с Белоруссией.

Также уточняется, что угрозы от белорусской стороны пока не видно, но ВСУ готовятся к любому развитию событий.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что на белорусско-украинской границе сосредоточилась группа украинских военных.

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#россия
#украина
#белоруссия
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В Белгородской области обстреляли храмы у границы
Епархия: белгородские храмы у границы обстреляли, клир распределен по городам
12 августа 2023, 06:25

Фото: istockphoto/Standart

В районе Белгородской и Старооскольской епархии, расположенной у границы, некоторые храмы пострадали от украинских обстрелов. Об этом информировали представители епархии в беседе с РИА Новости.
Согласно предоставленным данным, храмы в Шебекино, Таволжанке, Муроме и Дмитриевке претерпели ущерб.

«В Дмитриевке храм был разрушен и сожжен. Он включал в себя старинные, деревянные элементы, которые уничтожены огнем. Храм в Таволжанке серьезно пострадал. В Шебекино храм получил повреждения от осколков. Муромское село практически пустует, но его старинный кирпичный храм с толстыми стенами пострадал лишь частично — осколки разбили окна», — делились деталями в епархии.
Духовные лидеры из пострадавших храмов теперь служат в городских храмах, находящихся вдалеке от опасной зоны. В епархии заверили, что всем из них обеспечена необходимая помощь.

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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
12 августа 2023, 05:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На купянском участке российские вооруженные силы за день успешно отбили семь атак со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.
«За сутки враг четырежды предпринимал контратаки с использованием 14-й, 41-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады в районе Синьковки и Маньковки. Все попытки были успешно отражены. Войска противника понесли потери в размере до взвода», — подчеркнул он.
Также он уточнил, что на позициях первой танковой армии враг, используя 44-ю и 32-ю механизированные бригады, три раза наступал в районе Новоселовского (Сватовский район ЛНР). В результате применения артиллерии были причинены потери противнику, достигшие до взвода.

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Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские войска взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении
12 августа 2023, 05:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Купянском участке российские войска захватили четыре укрепленных позиции и пять постов наблюдения ВСУ, сообщил представитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский агентству РИА Новости.
«В процессе военных действий в Купянске ударные группы шестой армии завладели четырьмя укреплениями и пятью наблюдательными точками, уничтожив более чем взвод пехоты в районе Ольшаны», — отметил он.
Далее Зыбинский добавил, что в этом районе войскам также удалось отбить семь попыток наступления ВСУ. Он уточнил, что украинская сторона пыталась взять под контроль районы Синьковка, Новоселовское и Маньковка.

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В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
Крючков: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО
12 августа 2023, 05:01

Фото: iStock/vadimrysev

В ночные часы субботы системы противовоздушной обороны активировались в нескольких районах Крыма, сообщил в своем Telegram-канале советник руководителя региона Олег Крючков.
«Системы ПВО были активированы в различных частях Крыма. Призываем оставаться спокойными и доверять только надежным источникам информации», — отметил Крючков.
С 1.30 до 3.15 утра движение на Крымском мосту было временно приостановлено, но теперь уже оно возобновилось.

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#киев
#пво
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