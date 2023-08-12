Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova
Очевидцы выкладывают в сеть кадры с дымом над Крымским мостом. По официальным данным, движение автотранспорта по нему временно перекрыто в обе стороны.
Глава Крыма также добавил, что российскими спецслужбами была поставлена дымовая завеса. Он уточнил, что движение по Крымскому мосту будет возобновлено в ближайшее время.
Читайте также:
Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в районе Керчи
В Крыму пресечена попытка теракта ВСУ 20 беспилотниками
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Александр Бойцов