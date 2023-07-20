Одесса и Николаев горят после ударов российской авиации

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Мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram-каналео сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы. Командование украинских воздушных сил заявило об угрозе ударов со стороны российских БПЛА в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Полтавской областях.
В свою очередь,глава Одесской военной администрации Олег Кипер также сообщил, что в центре города зафиксированы пожары и разрушения.
До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на севере Украины. Воздушная тревога была при этом объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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В свою очередь,глава Одесской военной администрации Олег Кипер также сообщил, что в центре города зафиксированы пожары и разрушения.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев