Один человек погиб при обстреле белгородского села Максимовка

ВСУ уже второй раз за день обстреляли село Максимовка в Белгородской области. При повторном обстреле погиб оин мирный житель, еще один пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», - написал Гладков в своем Telegram-канале.





Он также добавил, что при украинском обстреле получил осколочные ранения живота и рук еще один мужчина. Он также ехал по трассе в момент обстрела. Он был экстренно госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему помощь.Также Гладков отметил, что в результате атаки с украинской стороны повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановка общественного транспорта.