Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области

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Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села в Курской области погиб один человек. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, под обстрелом оказалось село Плехово Суджанского района. Сообщается, что частные дома получили повреждения.
Старовойт подчеркнул, что владельцам пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении.
Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских войск с помощью дрона-камикадзе. По информации губернатора, повреждена водонапорная башня. Пострадавших в результате атаки нет.
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Старовойт подчеркнул, что владельцам пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении.
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Екатерина Коршунова