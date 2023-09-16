Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области

Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области

Губернатор Старовойт: один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области
16 сентября 2023, 19:04
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села в Курской области погиб один человек. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, под обстрелом оказалось село Плехово Суджанского района. Сообщается, что частные дома получили повреждения.

Старовойт подчеркнул, что владельцам пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении.


Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских войск с помощью дрона-камикадзе. По информации губернатора, повреждена водонапорная башня. Пострадавших в результате атаки нет.

Читайте также:

Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли

СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника

#помощь
#село
#дома
#спецоперация
#всу
#обстрел
#украина
Читайте нас в
В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли
Малькевич: Украина переходит в Херсонской области к тактике выжженной земли
16 сентября 2023, 18:56

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что Киев переходит на правобережной части Херсонской области к тактике выжженной земли, передает РИА Новости.
Малькевич отметил, что украинское правительство проводит эвакуацию людей из правобережной части области только в военных целях, но никак не из-за заботы о местных жителях. Он также добавил, что Киев «преследует злой умысел».

Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Риттер подчеркнул, что такая тактика несет в себе огромные риски для украинских войск, так как в процессе ее исполнения армия может потерять еще большее число солдат. 

Читайте также:

Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта

В США возмутились ходом Белого дома против России

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

#сша
#конфликт
#армия
#правительство
#дома
#новости
#всу
#киев
#солдат
#удар
Читайте нас в
Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе
16 сентября 2023, 18:46

Фото: iStock/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских войск с помощью дрона-камикадзе.
По информации губернатора, повреждена водонапорная башня. Пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, российский беспилотник уничтожил разведывательный дрон ВСУ, об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники». По его словам, это произошло на Купянском направлении в Харьковской области, где он вместе с группой выполнял боевое задание.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории Ливенского района Орловской области сбит БПЛА. Отмечается, что беспилотник был сбит средствами РЭБ. По данным губернатора, повреждений и пострадавших нет.

Читайте также:

В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском

В Орловской области сбили беспилотник

#дрон
#губернатор
#беспилотник
#всу
#спецоперация
Читайте нас в
СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника
Times: в Запорожье нашли тело британского наемника, вероятно, воевавшего с ВСУ
16 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/Soumen Hazra

Во время поисков пропавшего на Украине наемника, воевавшего на стороне Киева, Дэниела Берка, обнаружено тело в одном из населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет Times.
Сообщается, что личность погибшего устанавливается. Судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК продолжаются.

Ранее сообщалось, что американский наемник, воевавший на Украине, перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании. 48-летний Джефф Джонс 31 июля был убит в результате минометного удара в районе Артемовска.

Его отец Говард Джонс рассказал, что военный поддерживал с ним связь, но иногда на неделю пропадал. В день гибели наемник отправил отцу сообщение о том, что пойдем на выполнении миссии, которую другие группы выполнять боялись.

Читайте также:

Наемник из США перед гибелью обещал отцу рассказать о задании

Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными

ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю

#сша
#столкновение
#отец
#наемник
#спецоперация
#великобритания
#украина
#всу
Читайте нас в
СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств
16 сентября 2023, 16:24

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

В Одессе и Киеве люди организовали митинги против растраты бюджетных средств в стране. Протестующие настаивали прекратить отмывать средства на тендерах, сообщает украинское агентство УНИАН.
Уточняется, что во Львове люди облили красной краской брусчатку в знак недовольства работой мэра Андрея Садового, который якобы хранил бюджетные деньги на счетах для получения процентов.

Читайте также:

Зеленский шокировал американского журналиста своим решением. 

Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта. 

Два жителя Долгопрудного отправились служить по контракту. 
#деньги
#полигон
#люди
#днр
#зеленский
#медведев
#украина
#митинг
Читайте нас в
Полтавский военком пожаловался на потерю до 90% личного состава за год
Виталий Бережной заявил, что военные нуждаются в пополнении воинских частей
16 сентября 2023, 14:45

Фото: istockphoto JARAMA

Украинская армия несет большие потери, до 90% личного состава, который прибыли в подразделения осенью прошлого года, покинули зону боевых действий. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Виталий Бережной.
По его словам, из 100 человек в подразделении ВСУ, осталось 10-20 военнослужащих. Остальные погибли, либо получили ранения. 
 
Также, Бережной отметил, что в области низкие показатели мобилизации. Он обратился к депутатам с просьбой решить вопрос с увеличением темпов призывов местных граждан. По информации Бережного, план мобилизации выполнен только на 13%.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако, СМИ регулярно сообщают о трудностях с мобилизации украинских граждан. 

Читайте также: 

ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю. 

В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России. 

​Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта. 

#президент
#сми
#указ
#человек
#план
#новости
#владимир зеленский
#всу
Читайте нас в
ВС России нанесли 11 ударов по военным объектам Украины за неделю
ВС РФ за неделю 11 ударили по военным объектам Украины, нарушив матобеспечение
16 сентября 2023, 14:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

В министерстве обороны России сообщили, что российская армия нанесла за неделю одиннадцать ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины.
Отмечается, что ВС РФ удалось нарушить украинское материально-техническое обеспечение. В ведомстве добавили, что российские войска уничтожили крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

Напомним, ранее глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. По словам Рогова, количество потерь противника исчисляется десятками. Он также отметил бойцов 291 полка.

Читайте также:

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

#военные
#всу
#вс рф
#владимир рогов
#спецоперация
#украина
Читайте нас в
В СФ прокомментировали сообщение о готовности Киева объявить войну России
Сенатор назвал заявление о готовности Украины объявить войну России блефом Киева
16 сентября 2023, 14:20

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев написал в своем телеграм-канале, что заявление из Киева объявить войну России — это блеф, желание удержать свою власть и отменить выборы в стране.
«Ведь коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, ибо понимает, что шанс её на победу — это из мира фантастики», — пояснил сенатор.

Бондарев отметил, что американский подопечный Зеленский постепенно выходит из под контроля. Он также добавил, что Североатлантический альянс не решится создавать полномасштабную войну из-за страны 404.

Напомним, ранее Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается объявить войну России уже этой осенью. По словам Кивы, Зеленский таким образом хочет вернуть интерес мирового сообщества и отменить проведения выборов президента. Помимо этого, такие поступки могут привести к экономическому кризису и повысит угрозу перерастания в третью мировую войну.

Читайте также:

Медведев назвал Украину ошибкой 404, откуда люди сбежали

Слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России назвали нелепостью

Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино

#военные
#президент
#страны
#люди
#владимир зеленский
#запад
#медведев
#рф
Читайте нас в
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Рогов: российские военные обратили в бегство штурмовые группы ВС у Работино
16 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, передает РИА Новости.
По словам Рогова, количество потерь противника исчисляется десятками. Он также отметил бойцов 291 полка.

Рогов сообщил, что в районе Работино разрушили пункт временной дислокации украинских боевиков.

Напомним, ранее глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол в Харьковской области идут «серьезные бои». По словам Ганчева, украинские войска несут огромные потери. Он также сообщил о работе артиллерии и авиации на данном участке боевых действий. Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».

Читайте также:

В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине

#сша
#реки
#всу
#рогов
#спецоперация
#россия
Читайте нас в
В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол
Власти Харьковской области сообщили о колоссальным потерях ВСУ при боях у Оскола
16 сентября 2023, 13:01

Фото: iStock/zabelin

Глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол в Харьковской области идут «серьезные бои», передает РИА Новости.
По словам Ганчева, украинские войска несут огромные потери. Он также сообщил о работе артиллерии и авиации на данном участке боевых действий.

Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».

Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал.

Читайте также:

Экс-разведчик Риттер: ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

#всу
#спецоперация
#украина
#россия
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф