Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Курскую область

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В Глушковском районе Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство, один мужчина получил осколочное ранение. Об этом завил глава региона Роман Старовойт.
«Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Его экстренно госпитализировали в Глушковскую ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая помощь.
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Элина Позднякова