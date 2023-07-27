Один человек пострадал при обстреле белгородского поселка Красное

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Украинская сторона обстреляла окраину поселка Красное Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть один пострадавший - комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. Он уже отправлен домой, так как нет необходимости находиться в больнице.
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