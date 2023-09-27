Один человек пострадал при обстреле белгородского села Большетроицкое

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Украинская сторона обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, пострадал мужчина, который в этот момент косил траву. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что мужчина получил осколочное ранение бедра. Он направлен в белгородскую городскую больницу №2, где ему будет оказана вся необходимая помощь.
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