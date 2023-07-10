Один человек пострадал при обстреле ВСУ Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинской стороной села Подывотье Севского района.
«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он также добавил, что в результате обстрела повреждение получили жилой дом и хозпостройка. По словам главы региона, на месте ЧП работают все оперативные службы. Ущерб повреждений будет оценен, после будут проведены ремонтные работы, заключил Богомаз.
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