Один человек пострадал при падении БПЛА в Курской области

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«В селе Коренево на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ. В результате взрыва один из местных жителей получил лёгкие осколочные ранения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, из-за взрыва беспилотника поврежден один из частных домов. Старовойт подчеркнул, что местные власти помогут хозяина дома в его восстановлении.
Ранее сообщалось, что три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали больницу в Новой Каховке Херсонской области. В результате этого пострадали три человека, один контужен.