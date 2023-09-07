Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском

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Мужчина пострадал в результате украинского БПЛА в подмосковном Раменском. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.
Сообщается, что у мужчины гипертония, а также ранее он перенес инсульт. Выяснилось, что волной взрыва в доме пострадавшего выбило несколько окон.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сюит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы. На месте ЧВ находятся сотрудники всех экстренных служб региона.
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Сообщается, что у мужчины гипертония, а также ранее он перенес инсульт. Выяснилось, что волной взрыва в доме пострадавшего выбило несколько окон.
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Екатерина Коршунова