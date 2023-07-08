Один русский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе

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«В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск», - прокомментировал ситуацию Чехов.
Он добавил, что Плотников, воюю на самых сложных участках линии боевого соприкосновения, крайне грамотно руководит действиями своего экипажа. К тому же, он неоднократно проводил успешные эвакуации поврежденной российской техники.
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