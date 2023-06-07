Одинцовские волонтёры отправили в зону СВО 400 тонн гуманитарной помощи

Фото: администрация Одинцовского г. о.
300 тонн направлено жителям ДНР и ЛНР, а также в пункты временного размещения
Одинцовские волонтёры с февраля прошлого года отправили в зону проведения спецоперации более 400 тонн гуманитарной помощи. На днях ещё 300 тонн было направлено жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также в пункты временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа со ссылкой на руководителя одинцовского пункта сбора помощи Екатерину Скорикову.
Как отметила на совещании Скорикова, волонтёры регулярно доставляют военнослужащим тактическое оснащение, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, продукты, воду и средства личной гигиены. Также одинцовские добровольцы помогают Мариупольскому социальному центру для пожилых, людей с ограниченными возможностями, малоимущих и тех, кто лишился крова, а также пансионату для ветеранов войны в Мариуполе.
Медикаменты и продукты для мирных жителей добровольцы привозят и в мобильный госпиталь Святителя Алексия. Кроме того, ребята помогают служителям и прихожанам Храма святителя Иоанна Златоуста, который находится в зоне боевых действий, и Михайловскому Храму в Мариуполе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что депутаты-единороссы посетили офис волонтёров, занимающихся шитьем снудов и бандан для бойцов СВО.
«Наши волонтёры часто общаются с бойцами, в том числе на передовой. У меня просьба-поручение: если у защитников Родины есть какие-то особые пожелания, обязательно фиксируйте и докладывайте мне. Мы в эту работу обязательно включимся, применим все наши ресурсы», – сказал глава городского округа Андрей Иванов на еженедельном рабочем совещании, где обсуждали отправку гуманитарной помощи.
Медикаменты и продукты для мирных жителей добровольцы привозят и в мобильный госпиталь Святителя Алексия. Кроме того, ребята помогают служителям и прихожанам Храма святителя Иоанна Златоуста, который находится в зоне боевых действий, и Михайловскому Храму в Мариуполе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что депутаты-единороссы посетили офис волонтёров, занимающихся шитьем снудов и бандан для бойцов СВО.
Лора Луганская