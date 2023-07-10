Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля, была направлена на Крымский мост

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Начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных ВСУ 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост.
Ракетная атака была успешно отражена системами ПВО и РЭБ. В минобороны также отметили, что жертв и разрушений нет.
Начальнику Геншатба Вооруженных сил РФ Герасимову было доложено о произошедшем. Он поручил выявить места хранения ракет ВСУ и предпринять меры по их поражению.
Украина предприняла попытки ракетного удара 9 июля. Ракеты были выпущены по нескольким российским регионам. Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, сообщил Афзалов.
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Начальнику Геншатба Вооруженных сил РФ Герасимову было доложено о произошедшем. Он поручил выявить места хранения ракет ВСУ и предпринять меры по их поражению.
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Анастасия Крестьянова