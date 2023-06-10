Офицер НАТО признал профессионализм российской армии

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«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», - прокомментировал ситуацию Атламазоглу.
При этом, офицер считает, что Украине не удастся дать достойный отпор российской армии из-за отсутствия воздушной поддержки.
Напомним, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западная техника не помогает Вооруженным силам Украины достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов в ходе контрнаступления. По словам эксперта, Западу никак не удается подавить Россию из-за провальных операций украинских войск.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как российским силам удалось успешно отразить атаки Вооруженных сил Украины на двух направлениях.