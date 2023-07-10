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Украинская армия не проводит атакующие операции в районе Авдеевки и избегает непосредственного огневого столкновения с российскими военными, сообщил командир зенитной батареи Южной группировки войск в интервью РИА Новости.
«Противник проявляет активность, в основном использует артиллерию и минометы, но не вступает в прямую огневую борьбу с нашими позициями. По всей видимости, вражеская пехота не проводит разведывательные действия, оставаясь на своих позициях», — отметил источник агентства.Он также добавил, что в настоящее время противник ведет огонь со своих позиций лишь с целью демонстрации своего присутствия.
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