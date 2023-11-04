Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist

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Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за статью для издания Economist.
Залужный высказался о том, что ситуация на фронте стала «тупиковой», и добавил, что не рассчитывает на прорыв, пишет РИА Новости. С его слов, по «учебникам НАТО» украинская армия должна была «повоевать» на крымской территории.
Жовква в эфире телемарафона в ответ на это заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
Украинское контрнаступление стартовало 4 июня, ни по одному направлению значимых успехов не достигнуто. Киевский режим потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом пишет Newsweek.
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Жовква в эфире телемарафона в ответ на это заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
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Мария Фирсова