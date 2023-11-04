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Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist

04 ноября 2023, 05:23
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, опубликованная в британском журнале The Economist, вызвала беспокойство среди высших должностных лиц стран Запада. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Игорь Жовква, передает ТАСС.
Жовква сообщил, что ему поступил телефонный звонок от одного из высших руководителей кабинетов лидеров западных стран, которые выразили свою тревогу и задали вопрос.

«Действительно ли конфликт встал в тупик, и что мы должны сообщить нашему лидеру?», - заявил он.

Жовкв также добавил, что участие в таких комментариях о событиях на передовой местности было бы для него, как для представителя военных, второстепенным.

Жовква также подчеркнул, что статья Залужного вызвала больше вопросов, чем предоставила ответов, и что стратегические аспекты конфликта, вероятно, не стоило раскрывать в статье, поскольку «такие вопросы лучше обсуждать в закрытых кругах».

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Британский наемник восхитился российскими артиллеристами на Украине и погиб
The Sun: хваливший российских артиллеристов британский наемник погиб на Украине
04 ноября 2023, 04:31

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Британский наемник и ветеран иракской войны Кристофер Перриман погиб в результате артиллерийского удара в Украине, пишет издание The Sun.
Подробности происшествия, во время которого наемник находился за линией фронта, не разглашаются. На момент гибели Перриману было 38 лет.

В российских СМИ Перриман привлек внимание, выразив восхищение профессионализмом российских артиллеристов. По его словам, борьба на Украине значительно сложнее, чем в Ираке, во многом из-за постоянного мониторинга местности российскими беспилотниками и мастерства артиллеристов.

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Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 58 боеприпасов
04 ноября 2023, 01:26

Фото: iStock/aapsky

Украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 20 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 58 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За последние сутки представительство сообщило о 20 случаях вражеского обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ)», — отмечено в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечается, общее количество выпущенных украинскими вооруженными силами снарядов составило 58. Атаки были направлены на районы четырех населенных пунктов в республике: Донецк, Горловка, Зайцево и Волноваха.

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«Продуманный план уничтожения»: Зеленский намерен перебить всех молодых украинцев
Соскин: Зеленский отправил ВСУ на уничтожение для удержания власти
03 ноября 2023, 22:10

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно отправил всех молодых украинцев на убой, чтобы ему было проще удержать власть в стране, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«К сожалению, в Украине не оказалось достаточной силы, чтобы противостоять этой клике. Пассионариев уже всех перебили на фронте специально. Это продуманный план уничтожения. Как раз выросло поколение, которое должно было осуществить революцию, и его перебили. Еще не полностью, конечно, но скоро перебьют всех», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Соскин также в очередной раз подчеркнул, что правительство киевского режима уже давно должно было добровольно сложить с себя полномочия и уйти в отставку, поскольку со своими обязанностями никто из них не справляется.

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«Бесчеловечно»: Сальдо высказался об ударе ВСУ по зданию соцфонда в Чаплинке
Сальдо: Удар ВСУ по зданию соцфонда и центру занятости в Чаплинке —бесчеловечный
03 ноября 2023, 21:27

Фото: kremlin.ru

Глава Херсонской области Владимир Сальдо высказался насчет удара Вооруженных сил Украины по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка, в эфире «Россия 24».
Ранее Сальдо, в своём Telegram-канале, рассказал, что 3 ноября ВСУ обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект.

Он также отметил, что спасательные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть пострадавшие и погибшие. 

«Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», - прокомментировал ситуацию Сальдо.

По его словам, украинские войска били по зданию намеренно, прекрасно зная, что там находятся мирные жители.

По последним данным в результате трагедии погибли девять человек.

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Число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло девяти
Сальдо: число жертв обстрела Соцфонда и центра занятости в Чаплинке достигло 9
03 ноября 2023, 20:51

Фото: iStock/tomertu

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что число жертв после обстрела соцфонда и центра занятости в Чаплинке Херсонской области увеличилось до девяти. Об этом Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что разбор завалов продолжается. Он также отметил, что четыре ракеты наши воины сбили, две поразили мирный объект.

Ранее сенатор от региона Константин Басюк заявил, что в результате удара украинских войск по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, предварительно, погибли семь человек. 

Напомним, Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка. По словам губернатора, в результате удара погибла женщина. Ещё двое пострадавших жителей Чаплинки госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. 

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В Чаплинке при ударе ВСУ по соцфонду, предварительно, погибли семь человек
03 ноября 2023, 18:20

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате удара украинских войск по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, предварительно, погибли семь человек. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк в своем телеграм-канале.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка. По словам губернатора, в результате удара погибла женщина. Ещё двое пострадавших жителей Чаплинки госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. 

Сальдо подчеркнул, что на месте происшествия продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди. Он также отметил, что четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект.

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Политолог Марков: Контрнаступление Украины было провалено из-за Запада
03 ноября 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Политолог Сергей Марков заявил, что за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины ответственность несёт, в том числе, и Запад.
«Контрнаступление было провалено, и прежде всего, из-за самого же Запада. Союзники Киева были чрезмерно осторожны в поставках новейших технологий и более мощного оружия. США в самом начале спецоперации потребовали гарантий, что Украина не потерпит поражения, а США не будут втянуты в конфронтацию с РФ. Поставок оружия было достаточно для поддержки украинской стороны в конфликте, но недостаточно для того, чтобы одержать победу», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Он также отметил, что Украина впоследствии может потребовать от НАТО более мощной новой техники, в частности, самолётов, для достижения превосходства в воздушном пространстве.

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#спецоперация
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Сергей Шойгу вручил звезды Героев России бойцам-участникам СВО
03 ноября 2023, 17:22

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России и именное огнестрельное оружие российским бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции на Украине.
Государственные награды получили командир мотострелкового полка Клещерёв, командир мотострелковой бригады Роман Фёдоров и сержант-ракетчик Юрий Щербаков. В Минобороны РФ сообщили, что при их непосредственном участии было уничтожено 32 танка противника. 

Так, Клещерёв в ходе боя возглавил штурмовой отряд. В ходе стремительной контратаки, проведенной подразделением, которым он командовал, противник потерял 11 танков, 10 боевых машин пехоты (БМП) и более 170 солдат.

Под командованием полковника  Фёдорова было уничтожено 12 украинских танков и более 230 военнослужащих ВСУ. По его приказу российские бойцы выставили засады и скрытые заграждения, которые позволили отразить более 20 атак противника.

Расчет противотанкового ракетного комплекса, в составе которого воюет сержант Щербаков, за время спецоперации уничтожил  девять танков ВСУ, четыре бронетранспортера и 12 БМП.

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«Ждёт смерть»: Киевский политолог предсказал будущее Зеленского
Золотарев: Зеленского ждет политическая смерть из-за разгрома ВСУ
03 ноября 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

После окончательно разгрома ВСУ нынешнего главу Украины Владимира Зеленского ждёт политическая смерть, об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью для YouTube-канала «Да, это так».
«Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию (конфликта). Для Зеленского это с высокой степенью вероятности политическая смерть, потому что он привязал себя намертво к тезису о возвращении к границам 1991 года», - прокомментировал ситуацию Золотарев. 

По словам политолога, совсем скоро на Зеленского обрушатся вопросы о рациональности его решений, которые привели к гибели колоссального количества людей, отъезду из Украины порядка 10 миллионов граждан, а также полнейшему краху экономики.

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#конфликт
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