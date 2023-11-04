Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist

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Статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, опубликованная в британском журнале The Economist, вызвала беспокойство среди высших должностных лиц стран Запада. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Игорь Жовква, передает ТАСС.
Жовква сообщил, что ему поступил телефонный звонок от одного из высших руководителей кабинетов лидеров западных стран, которые выразили свою тревогу и задали вопрос.
Жовкв также добавил, что участие в таких комментариях о событиях на передовой местности было бы для него, как для представителя военных, второстепенным.
Жовква также подчеркнул, что статья Залужного вызвала больше вопросов, чем предоставила ответов, и что стратегические аспекты конфликта, вероятно, не стоило раскрывать в статье, поскольку «такие вопросы лучше обсуждать в закрытых кругах».
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«Действительно ли конфликт встал в тупик, и что мы должны сообщить нашему лидеру?», - заявил он.
Жовква также подчеркнул, что статья Залужного вызвала больше вопросов, чем предоставила ответов, и что стратегические аспекты конфликта, вероятно, не стоило раскрывать в статье, поскольку «такие вопросы лучше обсуждать в закрытых кругах».
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Артем Кузьмин