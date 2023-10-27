Офицер Клим: Российские гаубицы уступают натовским по дальности стрельбы

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Оборонно-промышленный комплекс России готовится представить новое оружие - самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», об этом сообщает «РИА Новости».
В беседе с агентством офицер первого армейского корпуса с позывным Клим заявил, что главная российская гаубица «Мста-С» поражает цели на расстоянии до 29 километров, в то время как западные аналоги оружия могут бить на 30-40 километров. Особенно сильно ситуацию осложнила поставка на Украины кассетных боеприпасов из Соединенных Штатов.
Однако, отечественный ОПК уже решил эту проблему, и готовится поставить на массовое производство новые самоходные артиллеристские установки, которые смогут легко побороться с западными.
«Коалиция-СВ» обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы координально изменить ситуацию на полях спецоперации. 20 октября в «Ростех» сообщили, что новая гаубица прошла государственные испытания и уже готова к серийному производству.
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Однако, отечественный ОПК уже решил эту проблему, и готовится поставить на массовое производство новые самоходные артиллеристские установки, которые смогут легко побороться с западными.
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Евгения Парфентьева