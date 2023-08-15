Офицер НАТО Атламазоглу: БПЛА «Ланцет» нанесли тактический удар по ВСУ

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Экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российские БПЛА «Ланцет» представляют опасную тактическую угрозу для ВСУ.
В своем материале для 19FortyFive военный отметил, что ВС России используют беспилотные летательные аппараты для различных целей, включая нанесение ударов. По его словам, массовое применение «Ланцетов» российской стороной стало тактическим ударом по украинской армии.
Атламазоглу утверждает, что Киев несет значительные потери, ежемесячно лишаясь около десяти тысяч БПЛА. Бывший офицер добавил, что украинская сторона сильно зависит от беспилотников.
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Атламазоглу утверждает, что Киев несет значительные потери, ежемесячно лишаясь около десяти тысяч БПЛА. Бывший офицер добавил, что украинская сторона сильно зависит от беспилотников.
«Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену», — заключил Ставрос Атламазоглу.
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Диана Аванесян