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Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии боевого соприкосновения

Офицер Дэвис: Украина не сможет добиться военных успехов в конфликте с Россией
03 ноября 2023, 10:30
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска не смогут добиться военных успехов в конфликте с РФ. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале.

По словам Дэвиса, ВСУ не смогли сдвинуться с мертвой точки в своем контрнаступлении, хотя на подготовку было направлено множество сил. Бывший полковник отметил, что если США предоставят Украине сотню миллиардов долларов военной помощи, которую хотел выделить Киеву американский президент Джо Байден, это никак не изменит ход противостояния.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Риттер считает, что украинские войска вновь понесут огромные потери, так как повторяют на поле боя одни и те же ошибки.

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Новости СВО: что обнаружили ВС РФ у Работино, и какую тактику используют ВСУ
03 ноября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/Sergii Zyskо

На одном из участков фронта на стороне ВСУ выполняют задачи иностранные наемники-снайперы. Однако российская разведка замечает, что на линию соприкосновения стали чаще прибывать мобилизованные, нежели члены элитных формирований. Редакция «Радио 1» расскажет, кто воюет на стороне ВСУ, какую тактику использует противник, и почему она предсказуема.

Французских снайперов заметили у Работино

 
В Запорожской области в районе населенного пункта Работино присутствуют наемники из Франции, которые выполняют боевые задачи на стороне ВСУ в качестве снайперов. Об этом сообщил один из российских разведчиков, видеоинтервью с которым опубликовало Минобороны РФ. По словам бойца, кроме снайперов-французов вблизи села было обнаружено вооружение иностранного производства.

Разведчик также рассказал, что российские военные научились определять, из каких бойцов сформированы подразделения противника. По его словам, на Работино уже не отправляются элитные бригады, и боевые задачи выполняют мобилизованные.   

 

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА ВСУ


Руководитель пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами и склад с боеприпасами ВСУ, пишет издание РИА Новости.  

По словам собеседника издания, российские бойцы поразили пункт управления ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. В атаке были задействованы ракетные войска и штурмовая авиация. Также ВС РФ уничтожили боевую технику ВСУ, в том числе гаубицу M-777 и артиллерийские установки Krab.


Раскрыты потери лучших танков ВСУ
Раскрыты потери лучших танков ВСУ

В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте


Командование ВСУ вынуждено снимать военных с разных участков фронта, чтобы закрыть бреши в обороне и не допустить прорыва ВС РФ. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.
По словам американского военного, ВСУ несут большие потери из-за того, что совершают предсказуемые действия, пытаясь сдержать наступление российских войск.


Последние новости СВО


ВС РФ нанесли удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области с помощью беспилотников «Герань», сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Объект использовался противником для снабжения топливом украинских формирований.
 
На Купянском участке российским бойцам удалось продвинуться к югу от Первомайского, зачистив территорию от противника. Также ВС РФ провели серию успешных атак в районе Красногоровки.

РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях
РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях

На Херсонском направлении ситуация остается напряженной. ВСУ удерживают плацдарм на островной части Днепра. Боестолкновения продолжаются в Крынках, ВС РФ перехватывают инициативу, однако вытеснить противника пока не удалось.

ВСУ перегруппировывают силы на Ореховском участке фронта. Идет переброска войск в Работино для сдерживания российского наступления.

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#вс рф
#наемники
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Стало известно о масштабах потерь ВСУ на купянском направлении
Марочко: Потери ВС Украины на Купянском направлении превысили число свежих сил
03 ноября 2023, 08:51

Фото: istock /Tomas Ragina

Потери Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области превышают количество солдат, которые только прибыли на линию фронта. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.
Подполковник рассказал, что речь про потери украинских солдат возле населенного пункт Синьковка. Марочко утверждает, что если так и продолжится, то ВСУ рискует в ближайшие дни потерять ресурсы для сдерживания ВС РФ на данном участке фронта.

«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — подчеркнул эксперт.
Ранее разведчик ВДВ РФ рассказала, что под Работино в Запорожской области замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#солдат
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У Работино заметили французских снайперов
МО: Разведчики ВДВ засекли французских снайперов под Работино в Запорожье
03 ноября 2023, 08:34

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Разведчики Воздушно-десантных войск РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказали, что под Работино в Запорожской области присутствуют французские наемники, действующие в качестве снайперов. Об этом сообщает один из разведчиков, видеоинтервью с которым опубликовало Министерство обороны России.

«Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах», — заявил разведчик.
Он также рассказал, что в зоне спецоперации видел большое количество темнокожих иностранцев, которые сражаются на стороне ВС Украины. 

Военнослужащий также объяснил, что на Работино ВСУ отправляют много солдат и техники и российские подразделение уже научились различать отряды мобилизованных от частей, укомплектованных из элитных бойцов.

Кроме того, разведчик поделился, что в последнее время атаковать стали чаще именно отряды из плохо подготовленных солдат ВСУ, которые поступили на службу по мобилизации.

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#нато
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#вооружения
#солдат
#наемники
#рф
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Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Су-25СМ «Центра» уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
03 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/3D_generator

Экипажи штурмовиков Су-25СМ из состава войск группировки «Центр» выполнили удары по опорному пункту и районам, где сконцентрировались силы и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
В рамках выполнения своего задания, штурмовики выполнили полет на предельно низкой высоте, не превышающей 25 метров, при маневрировании вокруг рельефа местности. Ударная группа истребителей-штурмовиков подошла на ближайшее расстояние для применения подвесного вооружения.

После нацеливания на цель, пилоты выполнили маневр, включающий кабрирование (резкий набор высоты с поднятием носа самолета выше горизонта), и выпустили неуправляемые ракеты С-13 к опорному пункту и месту скопления живой силы и военной техники противника.

После выпуска ракет, летчики совершили маневр, активируя тепловые ловушки и изменяя траекторию полета для защиты от ракет с инфракрасной самонаводящейся головкой.

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#рф
#пилоты
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Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
Артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ и склад с боеприпасами
03 ноября 2023, 05:36

Фото: iStock/Sergafa

Российская артиллерия, действуя на направлении Донецк, уничтожила пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов и склад с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадима Астафьева.
«Артиллерия нашей группировки нанесла удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе Резниковки и складу боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил в окрестностях Верхнекаменского на территории Донецкой Народной Республики», — сообщил он.
Также были проведены огневые атаки на пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки при помощи штурмовой и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

В результате контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были уничтожены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, а также гаубица M-777 и 152-миллиметровая гаубица Д-20.

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Раскрыты потери лучших танков ВСУ
Forbes: ВС РФ за две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2 у ВСУ
03 ноября 2023, 03:39

Фото: istockphoto/dr_evil

За последние несколько недель вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили значительное количество немецких танков Leopard 2, сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
По информации Экса, на прошлой неделе вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, лишившись «редкого и ценного» танка Leopard 2A6 под Авдеевкой. Он отмечает, что это событие стало частью серии убытков для немецких танков Leopard 2.

Автор публикации подчеркивает, что за короткий промежуток времени киевская армия потеряла не менее дюжины танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Следует отметить, что последние из них представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5.

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РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях
03 ноября 2023, 02:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир украинского спецназа Андрей Кудабеков был ликвидирован армией России на передовой линии, сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Андрей Кудабеков ранее занимал должность командира нацистского батальона особого назначения, заявили авторы канала. Отмечается, что перед участием в вооруженных конфликтах в Украине, он служил в частной военной компании в Африке, после чего вернулся на Украину и создал свой собственный отряд особого назначения.

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#всу
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Минобороны: ВС России обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
02 ноября 2023, 20:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Сообщается, что в составе миссии было 4 инспектора, основной задачей которой являлась оценка состояния безопасности ЗАЭС. Режим прекращения огня был объявлен с 6.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

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В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Экс-разведчик: ВСУ снимают с мест войска, чтобы остановить наступление России
02 ноября 2023, 18:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Риттер считает, что украинские войска вновь понесут огромные потери, так как повторяют на поле боя одни и те же ошибки. ВСУ пытаются удержать позиции любой ценой, однако это никак не поможет.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе. Он также отметил, что для украинских солдат все происходящее является тупиком.

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