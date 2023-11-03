Офицер раскрыл, что произошло с ВСУ на линии боевого соприкосновения

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Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска не смогут добиться военных успехов в конфликте с РФ. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Риттер считает, что украинские войска вновь понесут огромные потери, так как повторяют на поле боя одни и те же ошибки.
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