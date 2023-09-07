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Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что никакое оружие Запада не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
По словам Хо, вся техника, которую Запад передает Киеву, просроченная. Он отметил, что истребителям F-16, которые одобрили Дания и Нидерланды, уже больше 40 лет.
Напомним, ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий. По словам Хинкла, если власти Киева не прекратят боевые действия, то в скором времени потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.
Хинкл подчеркнул, что если конфликт продолжится, то Польша с одобрения США зайдет на западную Украину.
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Напомним, ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий. По словам Хинкла, если власти Киева не прекратят боевые действия, то в скором времени потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.
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Екатерина Коршунова