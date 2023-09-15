Офицер ВС РФ: В зону СВО прибывают выпускники российских военных училищ

Фото: сайт Минобороны РФ
Офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным «Барс» заявил, что выпускники российских военных училищ прибывают в зону СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Я — командир взвода танкового батальона — выпускник 2023 года. Выпуск у меня был 29 апреля 2023 года, после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО», — цитирует агентство слова собеседника.
«Барс» добавил, что выпускники военных училищ подготовлены по программе обучения с введенными новшествами при учете имеющегося боевого опыта. Он рассказал, что преподавательский состав посещал зону спецоперации для получения большего опыта в действующих боевых подразделениях.
«То есть они прибывали из зоны СВО и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия. К примеру, у нас проводились занятия по тактической маскировке, а также тактика боя изменилась. Были внесены определенные новшества», — отметил военнослужащий.
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Диана Аванесян